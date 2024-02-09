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Генштаб ЗСУ назвав найгарячіші напрями на фронті — де Росія зазнала втрат

9 лютого 2024 08:36
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Генштаб ЗСУ назвав найгарячіші напрями на фронті — де Росія зазнала втрат
Збройні сили України Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні розпочався 716-й день широкомасштабного вторгнення Росії на територію України. Росія всіма силами намагається атакувати на Мар'їнському та Авдіївському напрямках, при цьому вони зазнають колосальних втрат.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у п'ятницю, 9 лютого.

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На Куп'янському напрямку наші бійці успішно відобразили п'ять ворожих наступів на околицях Синьківки та Іванівки на Харківщині, де противник намагався пробити нашу оборону.

У зоні, яка перебуває під відповідальністю ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку українські захисники ефективно протистоять ворогові, який не припиняє спроб оточення Авдіївки. За останні 24 години було відбито 19 атак біля Авдіївки та ще сім біля Першотравневого та Невельського на Донеччині.

На Мар'їнському напрямку наші сили продовжують протидіяти супротивникові поблизу Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки Донецької області, успішно відбиваючи 16 атак.

Водночас, активні дії українських військових завдають істотних збитків живій силі та техніці окупаційних військ, виснажуючи їх уздовж усього фронту.

Генштаб ЗСУ
Зведення Генштабу ЗСУ за 9 лютого. Фото: скриншот
Генштаб ЗСУ
Зведення Генштабу ЗСУ за 9 лютого. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 9 лютого

  • особового складу — близько 393290 (+910) осіб;
  • танків — 6385 (+2) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 11921 (+22) одиниця;
  • артилерійських систем — 9435 (+24) одиниць;
  • РСЗВ — 981 (+1) одиниця;
  • засоби ППО — 666 (+0) одиниць;
  • літаків — 332 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7209 (+18);
  • крилаті ракети — 1881 (+1);
  • кораблі/катери — 24 (+0) одиниці;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12551 (+38) одиниць;
  • спеціальна техніка — 1509 (+4).
Втрати окупантів на 9 лютого
Втрати окупантів на 9 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше російські війська жорстоко обстріляли Авдіївку з артилерії. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Тим часом керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що в Авдіївці Донецької області залишається 941 громадянських жителів. Всі вони переважно люди похилого віку, які навряд чи погодяться залишити місто. Щодо дітей, їх уже давно евакуювали.

ЗСУ
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військові
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Генштаб ЗСУ
війна в Україні
Росія
атака

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