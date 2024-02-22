Федоров рассказал, в каком состоянии Запорожская АЭС после обстрела

Члены МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Фото: Reuters

На Запорожской атомной станции в результате недавнего вражеского обстрела повреждена линия, которая обеспечивала энергопитание. Сейчас на АЭС работает только одна линия электропередач, а это может вызвать очередной блекаут на станции.

Об этом сообщил главы Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона в четверг, 22 февраля.

В каком состоянии Запорожская АЭС после обстрела

Федоров рассказал, что на утро 22 февраля на временно оккупированной Запорожской АЭС работает всего одна линия электропередач. Вторая — повреждена из-за вражеских обстрелов.

"За последние два года, как враг захватил Запорожскую АЭС, по меньшей мере, восемь раз был полон блекаут. И это существенно повышает опасность аварии", — сказал он.

По словам главы ОВА, на станции также есть проблемы с квалифицированным персоналом, ведь с 1 февраля оккупанты не допустили на работу 120 работников, которые не захотели получить паспорт РФ.

"Отсутствие должного персонала ставит под угрозу функционирование ЗАЭС", — добавил Федоров.

Напомним, 6 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Украину. Во время брифинга он заявил, что срок эксплуатации ядерного горючего в реакторах Запорожской атомной электростанции истекает.

Кроме того, в Укрэнерго призвали украинцев с экономно использовать электроэнергию, ведь это существенно поможет энергосистеме. Элементарные правила использования бытовых приборов помогут не только сэкономить средства семейного бюджета, но и снизить и разгрузить затраты электроэнергии в пиковые часы.