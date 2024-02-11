Федоров показал морскую лодку Magura, потопивший российский ракетный корабль "Ивановец"
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в государстве растут темпы производства вооружения и показал новые дроны, произведенные отечественными военными предприятиями. Также чиновник продемонстрировал надводную беспилотную лодку Magura, потопившую российский ракетный корабль "Ивановец".
Об этом министр сообщил в подкасте Слон.
Федоров рассказал о новейшем украинском вооружении
В подкасте Федоров обрисовал все украинские изобретения вооружения и результаты удачных ударов по РФ и ликвидации ее техники.
Министр показал дроны, закупленные Украиной для Сил обороны. Одними из них являются БпЛА "Бобер", которые первыми выполняли спецоперации Украины в России. Беспилотники были закуплены в рамках проекта Армия дронов.
"Более 90% из них в 2022 году еще не существовало. Для этого мы кардинально изменили правила игры, и теперь среди производителей есть рыночная конкуренция", — указал Федоров.
Глава Минцифры подчеркнул, что темпы украинского изготовления оружия растет. ВПК масштабировался, а вместе с ним и производители военной техники.
Также в выпуске Федоров продемонстрировала украинскую многоцелевую надводную беспилотную лодку Magura. Она поразила российский ракетный корабль "Ивановец", который стоит 70 мл. долларов.
Напомним, Михаил Федоров объявил о том, что Украина будет покупать беспилотники через систему публичных закупок Prozorro. Министр подчеркнул, что такое решение "революционное".
Также 1 февраля глава Минцифры совместно с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым провели встречу с производителями дронов. Ведомства заключат долгосрочные соглашения по масштабированию производств воздушного оружия.
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