Федоров показал морскую лодку Magura, потопивший российский ракетный корабль "Ивановец"

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Фото: скриншот с видео подкаста Слон

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в государстве растут темпы производства вооружения и показал новые дроны, произведенные отечественными военными предприятиями. Также чиновник продемонстрировал надводную беспилотную лодку Magura, потопившую российский ракетный корабль "Ивановец".

Об этом министр сообщил в подкасте Слон.

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В подкасте Федоров обрисовал все украинские изобретения вооружения и результаты удачных ударов по РФ и ликвидации ее техники.

Министр показал дроны, закупленные Украиной для Сил обороны. Одними из них являются БпЛА "Бобер", которые первыми выполняли спецоперации Украины в России. Беспилотники были закуплены в рамках проекта Армия дронов.

Беспилотник "Бобер". Фото: скриншот из подкаста Слон

"Более 90% из них в 2022 году еще не существовало. Для этого мы кардинально изменили правила игры, и теперь среди производителей есть рыночная конкуренция", — указал Федоров.

Глава Минцифры подчеркнул, что темпы украинского изготовления оружия растет. ВПК масштабировался, а вместе с ним и производители военной техники.

Также в выпуске Федоров продемонстрировала украинскую многоцелевую надводную беспилотную лодку Magura. Она поразила российский ракетный корабль "Ивановец", который стоит 70 мл. долларов.

Беспилотная лодка Magura. Фото: скриншот из подкаста Слон

Скриншот поста Федорова

Напомним, Михаил Федоров объявил о том, что Украина будет покупать беспилотники через систему публичных закупок Prozorro. Министр подчеркнул, что такое решение "революционное".

Также 1 февраля глава Минцифры совместно с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым провели встречу с производителями дронов. Ведомства заключат долгосрочные соглашения по масштабированию производств воздушного оружия.