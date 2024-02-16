Что происходит в Авдеевке прямо сейчас, 3 ОШБр защищает город, наступление россиян

Руины Авдеевки. Фото: Telegram генерала Тарнавского

Боевые действия в районе Авдеевки дошли до критического предела, ситуация настолько динамична, что меняется буквально каждый день. Украинское командование перебросило на это направление одну из самых боеспособных бригад Вооруженных сил Украины и сможет ли 3-я штурмовая бригада удержать Авдеевку – читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Эхо Залужного

В начале февраля мы уже писали о том, что ситуация в районе Авдеевки для украинских находящихся в этом населенном пункте подразделений серьезно ухудшилась. Российские войска, не взяв город лобовыми, "мясными" штурмами, решили зайти с флангов, чтобы перерезать логистические линии поставок оружия и боеприпасов.

В такой ситуации командование Вооруженных сил Украины просто вынуждено было принимать какое-либо окончательное решение относительно Авдеевки. И несколько дней назад появилась информация о принятии решения. Причем позже было уточнено, что это решение якобы приняло еще предыдущее командование ВСУ во главе с генералом Валерием Залужным.

Этим решением, очевидно, стало удержание позиций в Авдеевке, потому что на это направление перебросили одно из самых боеспособных резервных подразделений Сил обороны Украины, Третью отдельную штурмовую бригаду. Командование 3ОШБр через свои медийные ресурсы подтвердило факт срочной переброски бригадных подразделений.

Что происходит в Авдеевке

Что же увидела Третья штурмовая прибывшая в Авдеевку? Если говорить коротко, то "ситуация чрезвычайно критическая". Российские войска продолжили наступление с целью перерезать единственную полноценную транспортную артерию – проходящий мимо 9-й квартал Индустриальный проспект, главный опорный пункт подразделений ВСУ в этом донбасском городе.

Кстати, об опорных пунктах. Подразделения 3 ОШБр, зайдя в Авдеевку, обнаружили, что никаких подготовленных для полноценной защиты города позиций Сил обороны Украины там не осталось. Они были либо захвачены, либо разрушены российскими войсками.

А войск оккупационного контингента вокруг и частично уже на территории Авдеевки очень и очень много. Только по данным 3ОШБр, Россия нагнала на это направление семь бригад. Подразделения Третьей штурмовой сразу же по прибытии провели разведку боем, нанеся серьезный ущерб, вплоть до критических поражений, двум российским бригадам.

Запасной путь для ВСУ

Впрочем, это не останавливает российские войска, продолжающие наступать и пытающиеся полностью захватить Авдеевку. Об огневом контроле над Индустриальным проспектом уже было сказано — впрочем, по словам спикера оперативно-стратегической группировки украинских войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, ВСУ заранее подготовили резервную логистическую артерию.

Впрочем, эта артерия, по сути, является грунтовыми дорогами, что усложняет процесс поставки оружия и частичного вывода подразделений Вооруженных сил Украины, которое уже фактически началось. Хотя пока этот путь функционирует и контролируется нашей армией, говорить об окружении авдеевской группировки ВСУ некорректно.

Еще одной ключевой точкой на карте Авдеевки является 9 квартал, о котором Новини.LIVE ранее уже писали. Этот район многоэтажек расположен на удобном для контроля над всем городом, пока остается под контролем украинской армии. И именно это позволяет пока держаться за Авдеевку, не сдавая ее российским оккупантам.

Разница в количестве войск

Так что пока ВСУ удерживают 9-й квартал, россияне не могут заявлять о захвате (или, как говорят их медиапропагандисты, "освобождении") Авдеевки. Но, учитывая, что российское командование продолжает перебрасывать на это направление все новые и новые силы, возможно, единственным разумным решением для командования Вооруженных сил Украины станет выведение всех войск на заранее подготовленные позиции за пределами города.

Это нужно прежде всего для того, чтобы избежать оцепления и плена украинских войск. Недаром же новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на днях, что не является сторонником "мясных штурмов" и считает, что важнее поберечь личный состав, чем терять его в бессмысленной бойне со значительно превосходящими силами врага.

А то, что количество российских войск очень велико, подтверждает следующая информация OSINT-аналитиков. Они утверждают, что потери оккупационных подразделений, согласно проверенным данным, в 13 раз превышает украинские. Конечно, у наступающей стороны потери всегда больше — но такой серьезный разрыв означает, что сил на Авдеевку Россия бросила очень много.

Позиция Запада

Еще один момент, который беспокоит западных аналитиков, — это возможные украинские потери под Авдеевкой. В частности, потери той же Третьей штурмовой, которая вполне могла бы использоваться как одно из ключевых подразделений будущего контрнаступления-2024.

Эти аналитики подчеркнули, что может повториться бахмутская ситуация, когда, держа оборону в Бахмуте до последнего, украинская армия якобы потеряла слишком много сил, что не позволило провести ВСУ полноценное контрнаступление-2023.

Впрочем, здесь возникают вопросы уже к самой позиции Запада. Ибо, как отмечал тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, для полноценного контрнаступления нужно такое количество техники (в частности, самолетов и дальнобойных ракет), которое украинская армия так и не получила. Поэтому вряд ли можно приписывать, что большая часть Запорожской области до сих пор остается оккупированной, только количеству личного состава Сил обороны Украины.