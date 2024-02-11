Эквадор хочет передать Украине советскую технику — Россия взялась "угрожать" бананами

Вертолет Ми-17. Иллюстративное фото: wikipedia

Руководство Эквадора рассматривает возможность предоставить США набор военной техники советского производства, чтобы его получила Украина. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, шести вертолетах, реактивной системе залпового огня. Эквадор планирует получить американское вооружение на 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает портал RFI.

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Эквадор передаст Украине советские образцы вооружения, в том числе "Грады", Оси-АКМ, чтобы получить новейшую технику от США для проведения контрпартизанских наступлений.

Россия успела отреагировать на перспективу передачи вооружения. Кремль запретил импорт бананов из Эквадора. Это довольно сильный удар для экономики южного государства, поскольку РФ — вторая в мире страна по объему импорта бананов. Также в российском МИД подчеркнули, что Эквадор якобы не может без разрешения РФ передавать вертолеты "третьим странам".

Как указано в материале, российские дипломаты уже "обрабатывали" чиновников Эквадора. Их целью был полный отказ от планов предоставления Украине советского оружия. В свое оправдание чиновники Эквадора заявили, что техника, которая поступит в Украину, это "металлолом" и она не имеет никакой ценности. При этом чиновники отметили важность получения Эквадором вооружения от США из-за угрозы наркокартелей в стране.

Советский БМ-21 "Град". Фото: wikipedia

"В данном случае может идти речь о том, что Эквадор таки отдаст для ВСУ шесть своих вертолетов Ми-17, в случае с РСЗО речь о 18 имеющихся БМ-21 "Град" (которые отличаются шасси от КАМАЗ), ну а случае с ЗРК скорее всего, речь идет о тех же ЗРК "Оса-АКМ", которые Эквадор купил в Украине еще в 1990-х годах, и о перспективе передачи которых впервые речь пошла несколько дней назад", — отметили в издании Defense Express.

Напомним, Эквадор сейчас ведет боевые действия против террористических преступных группировок, связанных с торговлей наркотиками. В настоящее время в стране действуют около 20 тыс. членов преступных группировок.

Также мы писали о том, что Эстония передала Украине новую партию военной помощи. В нее вошли противотанковые ракеты Javelin.