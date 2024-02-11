Еквадор хоче передати Україні радянську техніку — Росія взялась "погрожувати" бананами

Вертоліт Мі-17. Ілюстративне фото: wikipedia

Керівництво Еквадору розглядає можливість надати Сполученим Штатам Америки набір військової техніки радянського виробництва, щоб його отримала Україна. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси, шість гелікоптерів, реактивну систему залпового вогню. Натомість Еквадор планує отримати американське озброєння на 200 мільйонів доларів.

Про це повідомляє портал RFI.

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Еквадор передасть Україні радянські зразки озброєння, в тому числі "Гради", Оси-АКМ, щоб отримати новітню техніку від США для проведення контрпартизанських наступів.

Росія встигла відреагувати на перспективу передачі озброєння. Кремль заборонив імпорт бананів з Еквадору. Це є доволі сильним ударом для економіки південної держави, оскільки РФ — друга в світі країна за об'ємом імпорту бананів. Також в російському МЗС наголосили, що Еквадор нібито не може без дозволу РФ передавати вертольоти "третім країнам".

Як вказано в матеріалі, російські дипломати вже "обробляли" посадовців Еквадору. Їх метою була повна відмова від планів надання Україні радянської зброї. У своє виправдання урядовці Еквадору заявили, що техніка, яка надійде в Україну це "металобрухт" і вона не має жодної цінності. При цьому посадовці наголосили на важливості отримання Еквадором озброєння від США, через загрозу наркокартелів в країні.

Радянський БМ-21 "Град". Фото: wikipedia

"В даному випадку може йти мова про те, що Еквадор таки віддасть для ЗСУ шість своїх гелікоптерів Ми-17, у випадку із РСЗВ мова про 18 наявних БМ-21 "Град" (які відрізняються шасі від КАМАЗ), ну а випадку із ЗРК скоріш за все мова про ті самі ЗРК "Оса-АКМ", які Еквадор купив в Україні ще у 1990-х роках, і про перспективу передачі яких вперше мова пішла кілька днів назад", — зазначили у виданні Defense Express.

Нагадаємо, Еквадор зараз веде бойові дії проти терористичних злочинних угруповань, пов’язаних з торгівлею наркотиками. Наразі в країні діють близько 20 тис. членів злочинних угруповань.

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