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Еквадор хоче передати Україні радянську техніку — Росія взялась "погрожувати" бананами

11 лютого 2024 12:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Еквадор хоче передати Україні радянську техніку — Росія взялась "погрожувати" бананами
Вертоліт Мі-17. Ілюстративне фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Керівництво Еквадору розглядає можливість надати Сполученим Штатам Америки набір військової техніки радянського виробництва, щоб його отримала Україна. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси, шість гелікоптерів, реактивну систему залпового вогню. Натомість Еквадор планує отримати американське озброєння на 200 мільйонів доларів.

Про це повідомляє портал RFI.

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Еквадор передасть Україні радянські зразки озброєння, в тому числі "Гради", Оси-АКМ, щоб отримати новітню техніку від США для проведення контрпартизанських наступів.

Росія встигла відреагувати на перспективу передачі озброєння. Кремль заборонив імпорт бананів з Еквадору. Це є доволі сильним ударом для економіки південної держави, оскільки РФ — друга в світі країна за об'ємом імпорту бананів. Також в російському МЗС наголосили, що Еквадор нібито не може без дозволу РФ передавати вертольоти "третім країнам".

Як вказано в матеріалі, російські дипломати вже "обробляли" посадовців Еквадору. Їх метою була повна відмова від планів надання Україні радянської зброї. У своє виправдання урядовці Еквадору заявили, що техніка, яка надійде в Україну це "металобрухт" і вона не має жодної цінності. При цьому посадовці наголосили на важливості отримання Еквадором озброєння від США, через загрозу наркокартелів в країні.

Радянський БМ-21 "Град"
Радянський БМ-21 "Град". Фото: wikipedia

"В даному випадку може йти мова про те, що Еквадор таки віддасть для ЗСУ шість своїх гелікоптерів Ми-17, у випадку із РСЗВ мова про 18 наявних БМ-21 "Град" (які відрізняються шасі від КАМАЗ), ну а випадку із ЗРК скоріш за все мова про ті самі ЗРК "Оса-АКМ", які Еквадор купив в Україні ще у 1990-х роках, і про перспективу передачі яких вперше мова пішла кілька днів назад", — зазначили у виданні Defense Express.

Нагадаємо, Еквадор зараз веде бойові дії проти терористичних злочинних угруповань, пов’язаних з торгівлею наркотиками. Наразі в країні діють близько 20 тис. членів злочинних угруповань.

Також ми писали про те, що Естонія передала Україні нову партію військової допомоги. До неї увійшли протитанкові ракети Javelin.

США
Україна
військова техніка
імпорт
Еквадор
банан
Росія

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