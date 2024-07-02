Реальная ли ядерная угроза со стороны Беларуси — мнение военного

Экскомандир "Азова" Максим Жорин. Фото: скриншот

Ядерное оружие вполне вероятно может быть применено как с территории России, так и с территории Беларуси. И об этом следует помнить не только Украине, но и западным странам.

Об этом заявил экскомандир "Азова", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram во вторник, 2 июля.

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Военный напомнил, что Беларусь де-факто втянута в войну с первых дней. Однако особого военного потенциала там нет, поэтому эту область Россия использует для размещения техники и военных объектов, для обстрелов и как еще одно направление дестабилизации ситуации на границе с Украиной.

"По поводу возможности применения ядерного оружия: в первую очередь не надо забывать, в какие времена живем и с кем имеем дело. Ядерное оружие вполне вероятно может быть применено — как с территории РФ, так и Беларуси. Об этом стоит не только нам помнить, а и западным странам, которые пока не выглядят столь же решительно", — отметил военный.

По мнению Жорина, такие угрозы — на повод жить в страхе и пытаться переговорами повлиять на врага.

"Мы должны делать все, чтобы бешеные российские собаки не могли ядерным оружием воспользоваться и перестали угрожать всему миру. Мы должны их уничтожить — тогда и угрозы больше ни для кого никакой не будет", — подчеркнул экс-командир "Азова".

Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот

Напомним, по информации Института изучения войны (ISW), лидер РФ Владимир Путин отдал приказ о производстве и развертывании ядерных ракет малой, а также средней дальности.

Ранее представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук назвал ядерные угрозы России как слабость и несостоятельность на поле боя.

Ранее мы сообщали, что делегации США и Китая провели неофициальные переговоры по ядерному оружию впервые за пять лет.