Экскомандир Азова Жорин рассказал, как реагировать, когда слышишь пренебрежение к украинскому языку

Экскомандир Азова Максим Жорин. Фото: Telegram военного

Бывший командир "Азова" Максим Жорин отреагировал на видео, женщина на вопрос об отношении к отставке генерала Валерия Залужного дерзко ответила, что не понимает украинского языка. Он отметил, что на такую ситуацию должны реагировать не только правоохранители, но и небезразличные граждане.

Об этом Жорин написал в Telegram в субботу, 10 февраля.

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"Есть правоохранительные органы, которые должны реагировать на такие случаи быстро и максимально жестко. Но есть и гражданские украинцы, которые тоже не должны стоять в стороне. Эти создания живут рядом с вами", — отметил военный.

Жорни подчеркнул, что некоторые виды "разъяснительных бесед" от неравнодушных украинцев также будут побуждать таких людей задуматься о своей позиции.

Ранее мы сообщали, что Жорин заявил, что после войны Украина должна сформировать списки россиян, которые совершали военные преступления и убивали украинцев. При этом он отметил, что пока не знает, как реализовать такую идею на практике.

Напоминаем, Жорин прокомментировал мобилизацию ведущего телемарафона Ореста Дрималовского. В эфире он заявил, что вступает в ряды ВСУ.