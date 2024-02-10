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Екскомандир Азова Жорін розповів, як реагувати, коли чуєш зневагу до української мови

10 лютого 2024 16:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Екскомандир Азова Жорін розповів, як реагувати, коли чуєш зневагу до української мови
Екскомандир Азова Максим Жорін. Фото: Telegram військового
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишній командир "Азова" Максим Жорін відреагував на відео, до жінка на запитання про ставлення до відставки генерала Валерія Залужного зухвало відповіла, що не розуміє української мови. Він зазначив, що на таку ситуацію мають реагувати не лише правоохоронці, але і небайдужі громадяни.

Про це Жорін написав у Telegram у суботу, 10 лютого.

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"Є правоохоронні органи, які мають реагувати на такі випадки швидко і максимально жорстко. Але є і цивільні українці, які також не мають стояти в стороні. Ці створіння живуть поряд з вами", — зазначив військовий. 

Жорні наголосив, що деякі види "роз’яснювальних бесід" від небайдужих українців також спонукатимуть таких людей замислитися над своєю позицією.

Раніше ми повідомляли, що Жорін, заявив, що після війни Україна має сформувати списки росіян, які здійснювали військові злочини та вбивали українців. При цьому він зазначив, що поки що не знає, як втілити таку ідею на практиці.

Нагадуємо, Жорін прокоментував мобілізацію ведучого телемарафону Ореста Дрималовського. В ефірі він заявив, що вступає до лав ЗСУ.

СБУ
війна
російська мова
Україна
українська мова
полк "Азов"
Максим Жорін

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