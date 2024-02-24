Джемилев ответил, когда будет уничтожен Крымский мост

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Фото: УНИАН

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в Украины есть все для того, чтобы уничтожить Крымский мост. Он отметил, что 2024 год станет последним для оккупации Крыма.

Об этом он сказал в интервью, передает Telegram-канал "Крымский ветер".

Когда могут уничтожить Керченский мост

"Все готово. Мы можем уничтожить Крымский мост. Но сделаем это тогда, когда нам нужно", — заверил Джемилев.

Кроме того, во время интервью он заверил, что одним из первых пойдет освобождать Крым вместе с министром обороны Рустемом Умеровым. Он призвал крымских татар, которые остались в оккупации, сопротивляться россиянам всеми возможными силами.

Политик уверен, что скоро Крым будет освобожден, а страдания крымчан закончатся.

Обращение к крымским татарам

Также недавно Джемилев призвал крымчан держаться подальше от российских оккупантов и их приспешников.

Соответствующее обращение появилось в Telegram-канале "Крымский ветер".

По его словам, в этом году ожидается деоккупация полуострова. В то же время Украина приложит максимум усилий, чтобы избежать жертв среди мирного населения во время освобождения территории.

Поэтому Джемилев обратился с призывом ко всем мирным жителям, чтобы они держались подальше от военных объектов РФ. Также он призвал россиян покинуть Крым, пока работает Керченский мост. По его словам, международное право и справедливость обязательно победят, а Крым будет освобожден и возвращен под контроль нашего государства.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что российские оккупанты усиливают репрессии против крымских татар. Он подчеркнул, что это происходит до десятилетия оккупации полуострова.

Также спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что Крымский мост будет уничтожен одним ударом.