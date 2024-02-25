Победа России, последствия для Украины и мира

Украинские воины, спасшие свое государство и мир от геополитической катастрофы. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Новини.LIVE продолжают серию материалов, посвященных второй годовщине начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. Украинская армия, выстояв в самые трудные дни, недели и месяцы, изменила будущее не только своей страны, но и всего мира. А от чего спасли нас всех ВСУ — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Путинские прихоти до войны и стамбульские переговоры

Хотя настоящая причина начала полномасштабной войны против Украины уже не особенно и скрывается Кремлем (всем понятно, что это создание Советского Союза 2.0 и восстановление сферы влияния в Центральной Европе), российский диктатор Владимир Путин перед вторжением объявил целый ряд требований к Украине. Позже, в феврале-марте 2022 года, во время переговоров в Беларуси и Турции.

Эти требования вполне могли стать нашим будущим, будущим Украины и украинского общества, если бы Вооруженные силы Украины не удержали оборону вокруг Киева, не отогнали врага от стен столицы и не держали бы линию фронта до сих пор. Так от какого будущего, запланированного Путиным, спасли нас украинские герои?

Во-первых, это нейтральный статус и отказ от вступления в НАТО . Что означало это требование? Очень простое дело — Украина оставалась бы в серой геополитической зоне, оставалась бы буферным государством. Что в наших условиях, в условиях межевания с Россией, оккупированными Крымом и Донбассом, подконтрольным РФ Приднестровьем и союзной империи Беларусью, означало бы установление тотального контроля Российской Федерации над политической системой и экономикой Украины. Фактически наше государство потеряло бы фактическую независимость, а впоследствии, вероятно, и формальную.

Во-вторых, демилитаризация . Это требование означало, что Россия, не оставляя планов на полную оккупацию украинской территории, хотела настолько ослабить наше государство, его вооруженные силы, чтобы при любых условиях, даже в варианте повторения 2004 года (прихода к власти в близкой к РФ стране человека/команды с антироссийскими настроениями) — захватить территорию Украины было бы несложно. По сути, это было бы ослабление Украины до такой степени, чтобы план блицкрига "Киев за три дня", когда основные российские войска шли маршем и готовились не к войне, а к параду на Крещатике — стал бы реальностью.

В-третьих, денацификация . Что в понимании Кремля означало бы превращение Украины даже не в УССР — где все-таки в той или иной форме существовали украинский язык и литература, украинская культура в разных проявлениях, — а в нынешнюю Беларусь. Которая отличается от, скажем, Карелии только тем, что имеет другие паспорта и деньги. Все остальное — языково-культурное пространство прежде всего — в этих двух бывших советских республиках (Карелия с 1940 по 1956 годы имела такой же статус "советской социалистической республики", как Беларусь, Украина, Узбекистан или Эстония). Вот таким должен стать итог "денацификации" — тотальное засилье русского языка, как фактическое, так и формальное, в виде двух государственных языков, практически полное отсутствие украинского контента на телевидении, радио, в прессе и книжных магазинах. Что в конце концов привело бы к воплощению в жизнь идеи-фикс Путина под названием "Один народ".

Еще одно требование — признание российской принадлежности Крыма и независимости "ДНР" и "ЛНР" (впоследствии трансформировавшееся в признание российскости этих "независимых государств"). Это требование означало окончательный отказ Украины от части своих регионов — что, с одной стороны, означало бы открытие к следующим захватническим планам России, а с другой, даже если бы Кремль успокоился на этих регионах, ослабление Украины, в частности, в Черноморском бассейне и мощный удар по и так ослабленной войной экономике. Удар, от которого наше государство, возможно, никогда бы не смогло отойти.

Действия России во время великой войны

Антиукраинское направление путинских требований было очевидным. Но полномасштабное вторжение продемонстрировало и другие стороны российского влияния на Украину. Те стороны, о которых до начала Великой войны задумывался далеко не каждый украинец.

Во-первых, Буча и Изюм продемонстрировали, что ВСУ спасли большую территорию Украины от тотальных репрессий . Причем репрессии эти в полностью сталинском формате закончились бы уничтожением части украинского общества. Фактически, это был бы серьезный шаг к "окончательному решению украинского вопроса", то есть к уничтожению украинской нации как геополитического явления.

Во-вторых, происходящее в оккупированном Мариуполе и некоторых других захваченных во время полномасштабной войны городах Донбасса продемонстрировало нам еще одну сторону российской агрессии. Украинцы в этих городах фактически стали людьми второго сорта , их выбрасывают из собственного жилья, отбирают имущество, отдавая его гражданам страны-агрессора. Такая же судьба ждала всю Украину, где те из украинцев, которые не уехали, не были уничтожены и не перешли бы добровольно-принудительно в "русский мир" — стали бы, говоря терминами немецких нацистов (из идеологии которых путинская Россия одолжила многое ), унтерменшами, то есть недочеловеками.

В-третьих, похищение и вывоз детей из Украины в Россию , в случае победы войск страны-агрессора, распространилось бы на территорию всего нашего государства. В итоге Кремль получил бы большое количество новейших манкуртов, а Украина, украинская нация, точнее ее остатки, пережила бы очень серьезный гуманитарный кризис. Фактически таким образом Россия отобрала бы у нас наше будущее в буквальном смысле — потому через некоторое время исчезло бы целое поколение украинцев. Что в самом худшем варианте окончательно прекратило бы существование нации.

От чего ВСУ спасли Европу и мир

Впрочем, не стоит думать, что Вооруженные силы Украины спасли от, мягко говоря, не очень приятного будущего только Украину. Как это ни банально прозвучит, украинская армия спасла от российской победы Европейский Союз, Европу и весь мир.

Во-первых, даже то продвижение российских войск, которое мы имеем в реальности, спровоцировало выезд за границу нескольких миллионов граждан Украины. В случае полной победы России, захвата власти в Киеве, установления марионеточного режима Януковича или Медведчука, начала тотальных репрессий и не менее масштабной русификации — таких беженцев было бы гораздо больше. Десятки миллионов.

Такое количество людей, которые одномоментно, за несколько недель попытались бы выехать на Запад, в Европейский Союз — спровоцировало бы мигрантский кризис такого масштаба, который не шел бы ни в какое сравнение с сирийским кризисом. И это могло бы стать началом конца Евросоюза — потому что ультрарадикальные политические силы (традиционно занимающие антиЕСовскую позицию и благосклонно относящиеся к России) получили бы власть в большинстве ключевых стран евроунии.

Но на этом бы проблемы цивилизованного мира не завершились. Поражение Украины, победа диктатуры над демократией (не только и не столько над украинской, сколько над мировой) стала бы отмашкой для других авторитарных стран. Северная Корея с большой вероятностью напала бы на Южную Корею. Венесуэла начала бы наступление на Гайану. И главное — Китай в такой ситуации, в ситуации временного, но ощутимого ослабления позиций коллективного демократического Запада начал бы вторжение на Тайвань.

Что, во-первых, означало бы более чем мощный удар по мировой экономике (и из-за фактора Тайваньского пролива, как одного из магистральных транспортно-экономических маршрутов мира). А во-вторых — Третью мировую войну , потому что Соединенные Штаты вынуждены были бы вступиться за Тайвань.

И обо всем этом, что могло произойти не только с Украиной, но и с миром вообще, — никто никогда не должен забывать. И мы, и западные политические элиты, западные общества должны всегда помнить, от чего именно спасли планету Вооруженные силы Украины, остановив российского агрессора.