Крейсер Москва, С-400, А-50, подлодка, самая дорогая военная техника РФ, уничтожена ВСУ

Самая дорогая уничтоженная ВСУ российская цель, крейсер "Москва". Фото: росСМИ

За два года полномасштабного военного конфликта, разрешенного Россией, украинская армия уничтожила десятки тысяч российских бронемашин, тысячи танков, сотни самолетов и вертолетов, десятки кораблей Черноморского флота. О том, какие из уничтоженных Силами обороны Украины цели стали наибольшими потерями для оккупационных войск — в сегодняшнем материале Новини.LIVE, посвященном второй годовщине начала полномасштабной войны.

Крейсер "Москва"

Этот военный корабль, флагман Черноморского флота Российской Федерации стал самой дорогой единицей вооруженных сил страны-агрессора, уничтоженной украинскими защитниками в течение двух лет полномасштабной агрессии РФ.

Ракетный крейсер "Москва", выполнявший важнейшую роль контроля за северо-западной частью Черного моря и потенциально должен обеспечить успешную высадку десанта на юге Украины, в районах Николаева и Одессы, был уничтожен еще в апреле 2022 года.

Точную стоимость "Москвы" определить проблематично, но, скажем, только ремонт этого ракетного крейсера 2020 обошелся бюджету страны-агрессора в почти 370 миллионов долларов. А общая стоимость флагмана Черноморского флота РФ, навечно пришвартовавшегося на дне Черного моря, составляет ориентировочно 750 миллионов долларов США.

С-400 "Триумф"

За два года войны Силы обороны Украины так или иначе ликвидировали около 680 средств противовоздушной обороны оккупационного контингента. Эта техника является одной из важнейших в борьбе за воздушное пространство в районе линии фронта, поэтому каждая уничтоженная единица систем ПВО является весом золота.

Одним из самых дорогих зенитных ракетных комплексов, находящихся на вооружении российской армии, является ЗРК С-400, экспортное название "Триумф". Эта техника относительно новая и используется россиянами только с 2007 года.

Готовясь к полномасштабной войне, российское командование завезло по меньшей мере два таких комплекса С-400 на территорию оккупированного украинского Крыма. Там они и были уничтожены 23 августа и 14 сентября. По информации официальных российских СМИ, стоимость одного такого комплекса составляет около 500 миллионов долларов США.

ДРЛО А-50

С 24 февраля 2022 г. Воздушные силы ВС Украины и другие подразделения украинской армии сбили 339 российских самолетов. В списке этой авиационной техники есть как истребители и штурмовики, так и образцы военно-транспортной авиации. А самым дорогим среди российских самолетов, успешно нейтрализованных ПС ВСУ, является самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Значимость этого воздушного судна, как и в случае с крейсером "Москва", была не только в его цене – хотя и это, безусловно, сыграло свою роль. Но главный фактор здесь – уникальность А-50, таких самолетов в российских военно-космических силах всего несколько десятков, и не факт, что все они находятся в рабочем, пригодном для ведения радиоэлектронной войны состоянии.

Поэтому успешный ракетный удар Вооруженных сил Украины по ДРЛО А-50, который имел место 14 января 2024 года, нанес очень серьезный ущерб вражеской армии – как в военном, так и в финансовом аспекте. А ориентировочная цена такого самолета – около 330 миллионов долларов США.

А буквально перед годовщиной вторжения, вечером 23 февраля, был сбит второй А-50. Причем в этот раз он упал не в море, а на территорию Краснодарского края, на таком расстоянии от линии фронта, что системой Patriot его невозможно было достать — поэтому россияне с испуга заговорили о неизвестном оружии, которым владеют ВСУ.

Б-237 "Ростов-на-Дону"

Украинская армия во время своего отчаянного сопротивления российским агрессорам установила несколько уникальных достижений. Скажем, впервые в истории мировых войн Вооруженные силы Украины уничтожили подлодку не специализированным оружием, а обычной крылатой ракетой класса "воздух-земля".

Этой подлодкой стала дизель-электрическая субмарина проекта 636.3 "Варшавянка", известная под индексом Б-237 и названием "Ростов-на-Дону". Завершила она свой путь в ночь на 13 сентября 2023 года в сухих доках Севастопольского морского завода — после точного удара британской крылатой ракетой Storm Shadow.

По неофициальным данным (а официальных российское командование традиционно не обнародовали), по подлодке были нанесены два удара, после этих попаданий восстановить ее уже было невозможно. Таким образом россияне потеряли около 300 миллионов долларов США — именно такова ориентировочная цена Б-237.

ЗРК С-350 "Витязь"

Как вы могли увидеть из предыдущих пунктов нашего "хитпарада", для уничтожения таких серьезных и дорогих военных целей российской армии Силы обороны Украины использовали в основном ракетную технику. Которая, будем честными, сама не очень дешевая. Но в случае зенитного ракетного комплекса "Витязь" ситуация несколько отличается.

Потому что зенитный ракетный комплекс С-350, уничтоженный бойцами подразделения "Ластівка" экипажа "Самосуд", входящего в состав 11-й бригады Национальной гвардии, стал жертвой значительно более скромной и дешевой украинской техники.