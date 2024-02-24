F-35, Железный купол и ядерное оружие, которые могут помочь Украине победить Россию

Американские самолеты F-35. Фото: ostwest.tv

Украинская армия за два года полномасштабной войны получила немалую номенклатуру западного оружия. Но есть на вооружении наших партнеров и гораздо более новая и эффективная техника. О том, какое вооружение помогло бы ВСУ победить Россию в нынешнем конфликте и удерживало бы последующие акты агрессии — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

F-35 Lightning II

Воздушные силы ВС Украины, ведущие неравную борьбу с российской авиацией и творящие настоящие чудеса (недаром же в начале полномасштабной войны появилась легенда о "Призраке Киева"), вскоре должны получить американские истребители F-16. Все эксперты и специалисты в один голос говорят о том, что эти военная техника, даже несмотря на то, что она не суперсовременная, имеет все шансы изменить ситуацию на фронте в пользу Украины. Но есть у американского военно-промышленного комплекса гораздо более новая авиационная техника. Это многоцелевые истребители пятого поколения F-35.

Эти самолеты поступили на вооружение вооруженных сил Соединенных Штатов менее десяти лет назад — летом 2016 года. Одной из главных особенностей F-35 (одного из вариантов этого самолета) является укороченный взлет и вертикальная посадка. Это очень важно, учитывая, что российские оккупанты постоянно обстреливают украинские аэродромы — те, где, по мнению захватчиков, и будут базироваться американские самолеты предыдущего поколения F-16.

А преимущество истребителей F-35 в гипотетическом воздушном бою с российскими аналогами очевидно. Так что даже относительно небольшое количество таких самолетов серьезно помогло бы Украине освободить оккупированные Россией территории.

"Железный купол"

Тыловые территории Украины регулярно подвергаются воздушным атакам — как ракетным, так и дроновым. И в 2023-24 годах удары именно с использованием беспилотников, как более дешевых и в определенной степени более эффективных, стали приоритетными для оккупационной армии.

Именно для борьбы с российской авиационной техникой, а также для отражения атак неуправляемыми ракетами и артиллерийскими снарядами — Вооруженным силам Украины понадобилась бы разработка израильской компании Rafael Advanced Defense Systems.

Эта система, известная под названием "Железный купол" как раз и создавалась для защиты гражданского населения Израиля. То есть фактически для противодействия тому, что сейчас совершают российские войска против тыловых украинских регионов. Это стратегически важно потому, что даже если остановить наступление россиян на фронте, у них останется возможность и дальше наносить воздушные удары по мирным городам нашего государства.

THAAD

Кроме самолетов и систем борьбы с дронами, Украине, как во время нынешней войны, так и в послевоенном будущем соседа России необходимо иметь мощную противоракетную систему защиты. Такова, скажем, система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), которая была взята на вооружение американской армии совсем недавно — в 2008 году.

Такая система перехвата ракет средней дальности (а также вражеской авиации) не может обойтись без сравнения с уже хорошо известной нам системой MIM-104 Patriot. Так вот, концепция "кинетического перехвата", то есть ситуация, когда поражение цели происходит исключительно благодаря кинетической энергии аппаратного блока, привела к тому, что эффективность THAAD была признана значительно лучше, чем у "Патриотов".

Именно это, кстати, подтолкнуло американский военно-промышленный комплекс к продолжению модернизации MIM-104. Система THAAD даже во время испытательных пусков, для которых использовались откровенно устаревшие ракеты Р-17 (разработка середины 50-х годов прошлого века), сбила цель на высоте более 50 километров. Такие возможности обезопасили бы украинские города от падения обломков сбитых российских ракет, которые сейчас происходят во время массовых ракетных обстрелов.

М10 Booker

Кроме воздушной и противовоздушной техники, Вооруженным силам Украины необходимо и вооружение для ведения наземной войны. Об американских танках M1 Abrams, до сих пор являющихся основной боевой бронетехникой, украинские военные уже знают, поэтому говорить о них мы не будем — это уже реальность, пусть и маленькими партиями.

И в американском военно-промышленном комплексе суперсовременные легкие танки М10 Booker. Компания-производитель General Dynamics Land Systems только в 2022 году впервые продемонстрировала их на публике. Но уже известно, что к концу 2025 финансового года вооруженные силы США получат более 500 единиц этой техники.

Техники, позволяющей проводить быстрые наступательные операции, причем оперативно маневрируя и изменяя ход этих операций. Это как раз то, что нужно Вооруженным силам Украины в нынешней войне, когда главной целью наземной операции является освобождение оккупированных городов, которое, как показало харьковское контрнаступление 2022 года, возможно именно благодаря быстрому прорыву оборонных линий врага.

B61

Главным козырем России в войне с Украиной, козырем, фактически удерживающим западных партнеров Украины от присоединения к военной операции против страны-агрессора, является ядерное оружие. Запад не хочет спровоцировать ядерную войну, которая автоматически перерастет в Третью мировую. Но оружие массового поражения может стать фактором сдерживания в противоположном направлении.

Поэтому в теории Украина могла бы остановить дальнейшую агрессию со стороны России только фактом наличия ядерного оружия в собственном военном арсенале. Самым же оптимальным вариантом для такого сдерживания могли бы стать американские термоядерные бомбы B61. Это оружие производится еще со второй половины 60-х годов прошлого века, к этому времени было произведено более 3000 экземпляров.

Кстати, идея базирования американского ядерного оружия на территории Украины не такая уж фантастическая, как кажется на первый взгляд. Оружие массового поражения США уже хранится на территории европейских стран-членов НАТО. Поэтому гипотетическое соглашение о размещении тех же B61 быстро утолило бы имперские аппетиты Кремля.