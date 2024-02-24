F-35, Залізний купол і ядерна зброя, які можуть допомогти Україні перемогти Росію

Американські літаки F-35. Фото: ostwest.tv

Українська армія за два роки повномасштабної війни отримала чималу номенклатуру західної зброї. Та є на озброєнні наших партнерів і значно новіша та ефективніша техніка. Про те, яке озброєння допомогло б ЗСУ перемогти Росію в нинішньому конфлікті та утримувало б від наступних актів агресії — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

F-35 Lightning II

Повітряні сили ЗС України, які ведуть нерівну боротьбу із російською авіацією і творять справжні дива (недаремно ж на початку повномасштабної війни з’явилася легенда про "Привид Києва"), невдовзі мають отримати американські винищувачі F-16. Усі експерти і фахівці в один голос говорять про те, що ця військова техніка, навіть попри те, що вона не є суперсучасною, має усі шанси змінити ситуацію на фронті на користь України. Та є у американського військово-промислового комплексу значно новіша авіаційна техніка. Це багатоцільові винищувачі п’ятого покоління F-35.

Ці літаки надійшли на озброєння збройних сил Сполучених Штатів менше десяти років тому — улітку 2016-го. Однією із головних особливостей F-35 (одного із варіантів цього літака) є можливість укороченого злету та вертикальної посадки. Це дуже важливо, зважаючи на те, що російські окупанти постійно обстрілюють українські аеродроми — ті, де, на думку загарбників, і будуть базуватися американські літаки попереднього покоління F-16.

А перевага винищувачів F-35 у гіпотетичному повітряному бою з російськими аналогами є очевидною. Тож навіть відносно невелика кількість таких літаків серйозно допомогла б Україні звільнити окуповані Росією території.

"Залізний купол"

Тилові території України регулярно зазнають повітряних атак — як ракетних, так і дронових. І в 2023-2024 роках удари саме з використанням безпілотників, як дешевших і певною мірою ефективніших, стали пріоритетними для окупаційної армії.

Саме для боротьби із такою російською авіаційною технікою, а також для відбиття атак некерованими ракетами та артилерійськими снарядами Збройним силам України знадобилася б розробка ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems.

Ця система, відома під назвою (в українській версії) "Залізний купол", саме і створювалася для захисту цивільного населення Ізраїлю. Тобто фактично для протидії того, що зараз роблять російські війська проти тилових українських регіонів. Це є стратегічно важливим тому, що навіть якщо зупинити наступ росіян на фронті, у них залишиться можливість і далі завдавати повітряних ударів по мирних містах нашої держави.

THAAD

Крім літаків та систем боротьби із дронами, Україні, як під час нинішньої війни, так і у повоєнному майбутньому сусіда Росії — необхідно мати потужну протиракетну систему захисту. Такою, скажімо, є система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), яка була взята на озброєння американської армії зовсім недавно — 2008 року.

Така система перехоплення ракет середньої дальності (а також ворожої авіації) не може обійтися без порівнянь з уже добре відомою нам системою MIM-104 Patriot. Так от, концепція "кінетичного перехоплення", тобто ситуація, коли ураження цілі відбувається винятково завдяки кінетичній енергії апаратного блоку, призвела до того, що ефективність THAAD була визнана значно кращою, ніж у "Патріотів".

Саме це, до речі, підштовхнуло американський військово-промисловий комплекс до продовження модернізації MIM-104. А система THAAD навіть під час випробувальних пусків, для яких використовувалися відверто застарілі ракети Р-17 (розробка середини 50-х років минулого століття), збила ціль на висоті понад 50 кілометрів. Такі можливості убезпечили б українські міста від падіння уламків збитих російських ракет, що зараз відбувається під час масових ракетних обстрілів.

М10 Booker

Крім повітряної та протиповітряної техніки, Збройним силам України потрібне і озброєння для ведення наземної війни. Про американські танки M1 Abrams, які досі є основною бойовою бронетехнікою, українські військові уже знають, тож говорити про них ми не будемо — це уже реальність, нехай і маленькими партіями.

Та є у американському військово-промисловому комплексі суперсучасні легкі танки М10 Booker. Компанія-виробник General Dynamics Land Systems тільки 2022 року уперше продемонструвала їх на публіці. Але уже відомо, що до кінця 2025 фінансового року збройні сили США отримають понад 500 одиниць цієї техніки.

Техніки, яка дозволяє проводити швидкі наступальні операції, причому оперативно маневруючи і змінюючи хід цих операцій. Це якраз те, що потрібне Збройним силам України у нинішній війні, коли головною метою наземної операції є звільнення окупованих міст — яке, як показав харківський контрнаступ 2022 року, можливе саме завдяки швидкому прориву оборонних ліній ворога.

B61

Головним козирем Росії у війні з Україною, козирем, який фактично утримує західних партнерів України від доєднання до військової операції проти країни-агресора — є ядерна зброя. Захід не хоче спровокувати ядерну війну, яка автоматично переросте у Третю світову. Та зброя масового ураження може стати і фактором стримування у протилежному напрямку.

Тож в теорії Україна могла б зупинити подальшу агресію з боку Росії самим лише фактом наявності ядерної зброї у власному військовому арсеналі. А найоптимальнішим варіантом для такого стримування могли б стати американські термоядерні бомби B61. Ця зброя виготовляється ще з другої половини 60-х років минулого століття, до цього часу було вироблено понад 3000 екземплярів.

До речі, ідея базування американської ядерної зброї на території України є не такою вже й фантастичною, як здається на перший погляд. Зброя масового знищення США уже зберігається на території європейських країн-членів НАТО. Тож гіпотетична угода про розміщення тих же B61 швидко угамувала б імперські апетити Кремля.