Вторая годовщина большой войны — в Риге в поддержку украинцев собрались люди

Акция поддержки в Риге. Фото: Новини.LIVE

В столице Латвии Риге в субботу, 24 февраля, на площади Свободы собрались граждане. Таким образом они хотят выразить поддержку украинцам во вторую годовщину с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом с места происшествия рассказал журналист Владимир Бирюков эксклюзивно для Новини.LIVE.

Акция поддержки Украины в Риге

По словам журналиста, на площади Свободы в Риге люди делают окопные свечи и собирают помощь для украинских военных.

Акция поддержки в Риге. Фото: Новини.LIVE

Акция поддержки в Риге. Фото: Новини.LIVE

Латвийцы делают окопные свечи. Фото: Новини.LIVE

А вечером они пойдут походом в посольство России, где проведут акцию протеста.

Кроме того, по всей территории Латвии пройдет минута молчания, а монументы подсветят цветом флага Украины.

Напомним, 24 февраля в Варшаве активисты высыпали 2 тонны дерьма под воротами виллы, где проживает российский посол.

Также мы писали, что в Киеве во вторую годовщину начала Великой войны граждане вышли на очередную акцию. Киевляне хотят выразить поддержку украинским военным, до сих пор находящимся в российском плену.