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Другі роковини великої війни — у Ризі на підтримку українців зібралися люди

24 лютого 2024 17:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Другі роковини великої війни — у Ризі на підтримку українців зібралися люди
Акція підтримки у Ризі. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У столиці Латвії Ризі у суботу, 24 лютого, на площі Свободи зібралися громадяни. Таким чином вони хочуть висловити підтримку українцям у другі роковини від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це з місця події розповів журналіст Володимир Бірюков ексклюзивно для Новини.LIVE.

Акція на підтримку України в Ризі

За словами журналіста, на площі Свободи у Ризі люди роблять окопні свічки та збирають допомогу для українських військових. 

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Акція підтримки у Ризі. Фото: Новини.LIVE
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Акція підтримки у Ризі. Фото: Новини.LIVE
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Латвійці роблять окопні свічки. Фото: Новини.LIVE

А ввечері вони підуть ходою до посольства Росії, де проведуть акцію протесту.

Крім того, по всій території Латвії пройде хвилина мовчання, а монументи підсвітять кольорами прапору України.

Нагадаємо, 24 лютого у Варшаві активісти висипали 2 тони лайна під воротами вілли, де мешкає російський посол.

Також ми писали, що у Києві в другі роковини початку Великої війни громадяни вийшли на чергову акцію. Кияни хочуть висловити підтримку українським військовим, які досі перебувають в російському полоні.

українці
Латвія
іноземці
війна в Україні
2 роки війни

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