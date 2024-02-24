Другі роковини великої війни — у Ризі на підтримку українців зібралися люди
У столиці Латвії Ризі у суботу, 24 лютого, на площі Свободи зібралися громадяни. Таким чином вони хочуть висловити підтримку українцям у другі роковини від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це з місця події розповів журналіст Володимир Бірюков ексклюзивно для Новини.LIVE.
Акція на підтримку України в Ризі
За словами журналіста, на площі Свободи у Ризі люди роблять окопні свічки та збирають допомогу для українських військових.
А ввечері вони підуть ходою до посольства Росії, де проведуть акцію протесту.
Крім того, по всій території Латвії пройде хвилина мовчання, а монументи підсвітять кольорами прапору України.
Нагадаємо, 24 лютого у Варшаві активісти висипали 2 тони лайна під воротами вілли, де мешкає російський посол.
Також ми писали, що у Києві в другі роковини початку Великої війни громадяни вийшли на чергову акцію. Кияни хочуть висловити підтримку українським військовим, які досі перебувають в російському полоні.
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