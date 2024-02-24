Другі роковини великої війни — у Ризі на підтримку українців зібралися люди

Акція підтримки у Ризі. Фото: Новини.LIVE

У столиці Латвії Ризі у суботу, 24 лютого, на площі Свободи зібралися громадяни. Таким чином вони хочуть висловити підтримку українцям у другі роковини від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це з місця події розповів журналіст Володимир Бірюков ексклюзивно для Новини.LIVE.

Акція на підтримку України в Ризі

За словами журналіста, на площі Свободи у Ризі люди роблять окопні свічки та збирають допомогу для українських військових.

Акція підтримки у Ризі. Фото: Новини.LIVE

Акція підтримки у Ризі. Фото: Новини.LIVE

Латвійці роблять окопні свічки. Фото: Новини.LIVE

А ввечері вони підуть ходою до посольства Росії, де проведуть акцію протесту.

Крім того, по всій території Латвії пройде хвилина мовчання, а монументи підсвітять кольорами прапору України.

Нагадаємо, 24 лютого у Варшаві активісти висипали 2 тони лайна під воротами вілли, де мешкає російський посол.

Також ми писали, що у Києві в другі роковини початку Великої війни громадяни вийшли на чергову акцію. Кияни хочуть висловити підтримку українським військовим, які досі перебувають в російському полоні.