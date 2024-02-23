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Документальный фильм о войне в Украине "Довга Доба" показали в штаб-квартире НАТО

23 февраля 2024 15:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Документальный фильм о войне в Украине "Довга Доба" показали в штаб-квартире НАТО
Показ фильма "Довга Доба" . Фото: Mission of Ukraine to NATO
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В штаб-квартире Североатлантического Альянса показали документальный фильм "Довга Доба". Кинолента была создана из историй украинцев во время войны.

Об этом сообщила пресс-служба Миссии Украины при НАТО в Facebook в пятницу, 23 февраля.

Показ фильма "Довга доба"

Перед показом в штаб-квартире НАТО ко всем собравшимся обратилась глава Миссии Украины при Альянсе Наталья Галибаренко.

"Сегодня вы сможете гораздо глубже погрузиться в суровую реальность, с которой столкнулся мой народ. Вы узнаете до сих пор неизвестные реальные истории реальных людей, чью жизнь перевернула российская агрессия", — рассказала она.

Как известно, именно истории украинцев объединили в специальный документальный фильм "Довга Доба", который создал известный украинский продюсер Алан Бадоев.

Отметим, что во вторую годовщину полномасштабного вторжения — 24 февраля в 22:00 состоится телевизионная трансляция киноленты.

Пока фильм можно посмотреть в кинотеатрах за донат для реабилитации тяжелораненых военных.

Напомним, 20 февраля во Львове состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева.

Также 20 февраля киноленту презентовали в Харькове. Журналисты Новини.LIVE пообщались с создателем фильма Аланом Бадоевым.

17 февраля премьерный показ фильма "Довга Доба" состоялся в Одессе. Во время него Бадоев объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира.

НАТО
украинцы
фильм
оккупанты
война в Украине

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