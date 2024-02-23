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Документальний фільм про війну в Україні "Довга доба" показали в штаб-квартирі НАТО

23 лютого 2024 15:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Документальний фільм про війну в Україні "Довга доба" показали в штаб-квартирі НАТО
Показ фільму "Довга Доба". Фото: Mission of Ukraine to NATO
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу показали документальний фільм "Довга Доба". Кінострічка була створена з історій українців під час війни.

Про це повідомила пресслужба Місії України при НАТО у Facebook в п'ятницю, 23 лютого.

Показ фільму "Довга Доба"

Перед показом у штаб-квартирі НАТО до всіх присутніх звернулася голова Місії України при Альянсі Наталія Галібаренко.

"Сьогодні ви зможете набагато глибше зануритися у сувору реальність, з якою зіштовхнувся мій народ. Ви дізнаєтесь досі невідомі реальні історії реальних людей, чиє життя перевернула російська агресія", — розповіла вона.

Як відомо, саме історії українців об'єднали у спеціальний документальний фільм "Довга Доба", який створив відомий український продюсер Алан Бадоєв.

Зазначимо, що у другу річницю повномасштабного вторгення — 24 лютого о 22:00 відбудеться телевізійна трансляція кінострічки.

Наразі фільм можна переглянути в кінотеатрах за донат для реабілітації важкопоранених військових.

Нагадаємо, 20 лютого у Львові відбулася презентація фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва. 

Також 20 лютого кінострічку презентували у Харкові. Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з творцем фільму Аланом Бадоєвим.

17 лютого прем'єрний показ фільму "Довгої Доби" відбувся в Одесі. Під час нього Бадоєв пояснив, чому українці будуть прикладом для всього світу.

НАТО
українці
фільм
окупанти
війна в Україні

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