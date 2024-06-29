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ГБР проверит действия генерал-лейтенанта Содоля во время обороны Харьковского направления, — СМИ

29 июня 2024 12:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ГБР проведет проверку действий генерал-лейтенанта Юрия Содоля
Генерал-лейтенант Юрий Содоль. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля во время обороны Харьковского направления. Речь также идет о других фактах, которые рассказал начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич.

Об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах в субботу, 29 июня.

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Расследование действий Содоля

Источники издания рассказали, что ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля рассмотрено. После обработки жалоба была включена в материалы фактового уголовного дела о прорыве границы российскими войсками в Харьковской области, что также оценивает действия командования ОСУВ "Хортица" при планировании и выполнении оборонительных операций на отрезке фронта.

ГБР пообещало Кротевичу, что изложенные им обстоятельства будут проверены.

В то же время начальник штаба бригады "Азов" заявил, что "ответом не доволен".

"Дальше уже работа адвокатов, благодарен всем, кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся", — добавил он.

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Пост Кротевича. Фото: скриншот

Что предшествовало

Глава штаба "Азов" Богдан Кротевич обратился в ГБР. Он написал заявление, в котором обвинил одного из украинских генералов в военных преступлениях.

Кротевич заявил, что генерал "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Начальник штаба "Азов" отметил, что сначала пытался проинформировать о его действиях высшее руководство, но большинству безразлично.

"Все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99% военных его ненавидят за то, что он делает. Этот человек начинает расследование против наступающих и не теряющих позиции командиров, однако против себя он служебные расследования не инициирует. Меня это достало. Рубикон перейден", — подытожил Кротевич.

Напомним, в Государственном бюро расследований отреагировали на жалобу начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича на позывной "Тавр" в отношении одного из генералов. Там заявили, что работают с заявлением.

Также народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль пил в Одессе. К своим словам она добавила фото.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым. 

война
ГБР
ВСУ
Украина
Харьковская область
расследование
полк "Азов"
жалобы

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