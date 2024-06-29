ДБР проведе перевірку дій генерал-лейтенанта Юрія Содоля

Генерал-лейтенант Юрій Содоль. Фото: АрміяInform

Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час оборони Харківського напрямку. Йдеться також про інші факти, які розповів начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич.

Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах у суботу, 29 червня.

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Джерела видання розповіли, що ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто. Після опрацювання скаргу було включено до матеріалів фактової кримінальної справи щодо прориву кордону російськими військами в Харківській області, що також оцінює дії командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та виконання оборонних операцій на відрізку фронту.

ДБР пообіцяло Кротевичу, що викладені ним обставини будуть перевірені.

Водночас начальник штабу бригади "Азов" заявив, що "відповіддю не задоволений".

"Далі вже робота адвокатів, вдячний всім, хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося", — додав він.

Допис Кротевича. Фото: скриншот

Що передувало

Очільник штабу "Азов" Богдан Кротевич звернувся до ДБР. Він написав заяву, в якій звинуватив одного з українських генералів у воєнних злочинах.

Кротевич заявив, що генерал "убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Начальник штабу "Азов" зазначив, що спочатку намагався проінформувати про його дії вище керівництво, але більшості байдуже.

"Усі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Мене це дістало, Рубікон перейдено", — підсумував Кротевич.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань відреагували на скаргу начальника штабу полку "Азов" Богдана Кротевича на позивний "Тавр" щодо одного з генералів. Там заявили, що працюють із заявою.

Також народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.