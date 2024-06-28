F-16 для Украины — в Дании подготовили первых специалистов для обслуживания истребителей

Истребитель F-16. Фото: The national interest

В Дании подготовили первые 50 украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16. Ранее страна сообщала, что планирует подготовить около сотни таких специалистов.

Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами Дании Ян Дам в интервью TV2 в пятницу, 28 июня.

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Специалисты по обслуживанию F-16 уже в Украине

"Пока мы завершили подготовку первых 50, большинство из которых вернулись домой, чтобы помочь в подготовке первых боевых самолетов. Сразу после летних каникул мы возьмемся за следующие 50", — заявил глава датских ВВС.

Ян Дам также отметил, что эти специалисты уже вернулись в Украину, чтобы помочь в подготовке к приему первых истребителей.

Командующий также рассказал о процессе подготовки первой группы украинских летчиков в Дании, которые в настоящее время тренируются в ночных полетах. Он отметил, что обучение пилотов предусмотрено на 6-8 месяцев. Также отмечается, что до конца года Дания планирует приготовить около 20 украинских пилотов.

Напомним, командующий Военно-Воздушными силами Нидерландов Арнуд Столманн выразил уверенность, что уже летом 2024 года первые истребители F-16 появятся в небе над Украиной.

Также на полях Саммита мира Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Они поговорили о передаче Киеву самолетов F-16.