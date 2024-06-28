F-16 для України — Данія підготувала перших фахівців для обслуговування винищувачів

Винищувач F-16. Фото: The national interest

У Данії підготували перших 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16. Раніше країна повідомляла, що планує підготувати до сотні таких спеціалістів.

Про це повідомив командувач Військово-повітряних сил Данії Ян Дам в інтерв'ю TV2 у п'ятницю, 28 червня.

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"Наразі ми завершили підготовку перших 50, більшість з яких повернулися додому, щоб допомогти у підготовці перших бойових літаків. Одразу після літніх канікул ми візьмемося за наступні 50", — заявив голова данських ВПС.

Ян Дам також зазначив, що ці спеціалісти вже повернулися до України, щоб допомогти у підготовці до прийому перших винищувачів.

Командувач також розповів про процес підготовки першої групи українських льотчиків у Данії, які на цей час тренуються у нічних польотах. Він зауважив, що навчання пілотів передбачено на 6−8 місяців. Також відзначається, що до кінця року Данія планує підготувати близько 20 українських пілотів.

Нагадаємо, командувач Військово-Повітряних сил Нідерландів Арнуд Столманн висловив упевненість, що вже влітку 2024 року перші винищувачі F-16 з'являться в небі над Україною.

Також на полях Саміту миру Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Вони поговорили про передачу Києву літаків F-16.