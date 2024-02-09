Данія передала Україні дрони для пошуку мін під водою — що про них відомо

Військовий із БпЛА. Фото: АрміяІнформ

Данія передала Україні систему, яка дає змогу виявляти вибухонебезпечні предмети у воді на глибині до 10 метрів. Цей комплекс під назвою V2MAG складається з БпЛА-гексакоптера, магнітометра та наземної станції керування.

Про це повідомили в АрміяInform у п'ятницю, 9 лютого.

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Наразі один з таких дронів обстежує морські акваторії на предмет виявлення магнітних аномалій та наявність намагнічених сторонніх предметів у воді.

Після сканування території спеціалізоване програмне забезпечення формує мапу магнітних аномалій. Після їх аналізу надаються координати потенційних вибухонебезпечних предметів.

Ця система дає змогу обстежувати до 10 га території на день.

Робота дрона над водою. Фото: АрміяІнформ

Оператор керує дроном. Фото: АрміяІнформ

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти продовжують перетворювати родючі землі України на заміновані поля. Наші захисники показали наслідки перебування ворога в Запорізькій області.

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