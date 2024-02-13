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Почему Рамштайн-заседание снова начали проводить ежемесячно

13 февраля 2024 22:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Почему Рамштайн-заседание снова начали проводить ежемесячно
Министры обороны США Ллойд Остин (слева) и Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Февральская встреча Рамштайн-коалиции состоится не с традиционным для последнего года двухмесячным перерывом, а раньше, по нескольким причинам. Это и желание западных партнеров ознакомиться с ситуацией в ВСУ после смены командования, и активизация россиян на фронте.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Причина первая, украинская

Несмотря на то, что в последнее время заседания представителей западной коалиции в формате Рамштайн проходили каждые два месяца, нынешняя встреча состоится менее чем через месяц после предыдущего, январского заседания.

"Причин для этого целых две. Первая — это смена командования Вооруженных сил Украины. Западные партнеры хотят оценить ситуацию в ВСУ, обсудить определенные вопросы с новым командованием и тому подобное", — уверен Дмитрий Снегирев.

Причина вторая, российская

Кроме того, по словам эксперта, вторая причина — ситуация на фронте. В частности, активизация российских оккупационных войск в районе Авдеевки и в Харьковской области.

"Именно под эту ситуацию коалиция соберется, обсудить актуальные потребности ВСУ с учетом изменений на театре боевых действий", — отметил Снегирев.

Напомним, что предыдущая встреча западной коалиции в поддержку Украины в формате Рамштайн прошла 23 января в онлайн-режиме. Одной из ключевых тем встречи стала артиллерия. В частности, речь шла о возможности дальнейшего увеличения изготовленных боеприпасов и артиллерийских систем.

ВСУ
армия
Дмитрий Снегирев
Рамштайн
война в Украине

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