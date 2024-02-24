Чиновникам РФ предлагают британский паспорт в обмен на информацию, — СМИ

Флаг Великобритании. Фото: соцсети

Российским чиновникам предлагается получить британское гражданство в обмен на передачу информации спецслужбам Британии.

Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщило британское издание I со ссылкой на четыре информированных источника.

Российским чиновникам предлагают получить британское гражданство - что известно

Отмечается, что три источника в британской разведке и бывший российский информатор утверждают, что гражданство, а также денежные выплаты "при определенных обстоятельствах" используются в качестве стимулов для поиска информаторов в правительстве РФ.

Практика предоставления гражданства информаторам в Британии существовала при Холодной войне, но о ее применении после полномасштабного вторжения РФ ранее не сообщалось.

Британское гражданство, по словам собеседников, часто является самым мощным методом убеждения потенциальных информаторов. Но обещают его только тогда, когда человеку точно доверяют, а предоставляют – когда он больше не может собирать информацию или когда он больше не нужен.

"Это (гражданство. – ред.) может помочь россиянину в глубине души знать, что он действует в интересах своей будущей родины", - рассказал бывший информатор МИ6 из России.

Именно с этим источники издания связывают необычное обращение главы разведки Британии Ричарда Мура к россиянам "объединить усилия" и помочь покончить с полномасштабной войной в Украине.

Напомним, без наличия российского паспорта на оккупированных территориях невозможно получить доступ даже к жизненно необходимым услугам, таким как медицина.