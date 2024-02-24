Чиновникам РФ пропонують британський паспорт в обмін на інформацію, — ЗМІ

Прапор Великої Британії. Фото: соцмережі

Російським чиновникам пропонують отримати британське громадянство в обмін на передачу інформації спецслужбам Британії.

Про це у п’ятницю, 23 лютого, повідомило британське видання І з посиланням на чотири поінформовані джерела.

Російським чиновникам пропонують отримати британське громадянство — що відомо

Зазначається, що три джерела видання в британській розвідці і колишній російський інформатор стверджують, що громадянство, а також грошові виплати "за певних обставин" використовуються як стимули для пошуку інформаторів в уряді РФ.

Практика надавання громадянства інформаторам у Британії існувала за часів Холодної війни, але про її застосування після повномасштабного вторгнення РФ раніше не повідомлялось.

Британське громадянство, за словами співрозмовників видання, часто є найпотужнішим методом переконання потенційних інформаторів. Але обіцяють його тільки тоді, коли людині точно довіряють, а надають – коли вона більше не може збирати інформацію або коли вона більше не потрібна.

"Це (громадянство. – ред.) може допомогти росіянину в глибині душі знати, що він діє в інтересах своєї майбутньої батьківщини", — розповів колишній інформатор МІ6 із Росії.

Саме з цим джерела видання пов’язують незвичне звернення очільника розвідки Британії Річарда Мура до росіян "об'єднати зусилля" і допомогти покласти край повномасштабній війні в Україні.

Нагадаємо, без наявності російського паспорта на окупованих територіях неможливо отримати доступ навіть до життєво необхідних послуг, таких як медицина.