Повлияет ли на февральский Рамштайн увольнение Залужного

Заседание Рамштайн-Коалиции. Фото: пресс-служба Пентагона

На февральское заседание антироссийской западной коалиции в поддержку Украины в формате Рамштайн никак не повлияет кардинальное изменение в командовании Вооруженных сил Украины. Западные партнеры Украины уже заявили, что готовы сотрудничать с новым Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По мнению Дмитрия Снегирева, изменения в командовании Вооруженными силами Украины никак не повлияют на настроения и тональность переговоров во время Рамштайн-заседания 14 февраля.

"Западным партнерам Украины важен итоговый результат. А это, в частности, жесткая вертикаль подчинения ВСУ, четкое планирование и проведение операций", — подчеркнул эксперт.

Мероприятие будет сотрудничать и с Сырским

Снегирев добавил, что на Западе свою позицию по поводу событий в Украине уже сформировали.

"У нас уже есть четкие сигналы, что наши партнеры готовы работать с новым командованием Вооруженных сил Украины, с новым Главнокомандующим ВСУ. Поэтому ждать каких-то неожиданностей от этой встречи я бы не стал", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что предыдущая встреча западной коалиции в поддержку Украины в формате Рамштайн прошла 23 января в онлайн-режиме. Одной из ключевых тем встречи стала артиллерия. В частности, речь шла о возможности дальнейшего увеличения изготовленных боеприпасов и артиллерийских систем.