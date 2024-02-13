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Чи вплине на лютневий Рамштайн звільнення Залужного

13 лютого 2024 15:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи вплине на лютневий Рамштайн звільнення Залужного
Засідання Рамштайн-коаліції. Фото: пресслужба Пентагона
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На лютневе засідання антиросійської західної коаліції на підтримку України у форматі Рамштайн жодним чином не вплине кардинальна зміна у командуванні Збройних сил України. Західні партнери України уже заявили, що готові співпрацювати із новим Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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На думку Дмитра Снєгирьова, зміни у командуванні Збройних сил України жодним чином не вплинуть на настрої та тональність переговорів під час Рамштайн-засідання 14 лютого.

"Західним партнерам України важливий підсумковий результат. А це, зокрема, жорстка вертикаль підпорядкування ЗСУ, чітке планування і проведення операцій", — наголосив експерт.

Захід співпрацюватиме і з Сирським

Снєгирьов додав, що на Заході свою позицію щодо подій в Україні уже сформували.

"Ми вже маємо чіткі сигнали, що наші партнери готові працювати з новим командуванням Збройних сил України, з новим Головнокомандувачем ЗСУ. Тому чекати якихось несподіванок від цієї зустрічі я б не став", — підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що попередня зустріч західної коаліції на підтримку України у форматі Рамштайн відбулася 23 січня у онлайн-режимі. Однією із ключових тем тієї зустрічі стала артилерія. Зокрема, йшлося про можливості подальшого збільшення виготовлених боєприпасів та артилерійських систем. 

Валерій Залужний
Дмитро Снєгирьов
Рамштайн
війна в Україні
Олександр Сирський

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