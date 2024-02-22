Бундестаг обсудит передачу Украине ракет Taurus

Taurus KEPD 350. Фото: MBDA Deutchland

В Бундестаге в четверг, 22 февраля, обсудят поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Они способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Об этом сообщает Tagesschau.

Ракеты Taurus для Украины

Бундестаг будет рассматривать два предложения: партии СДПГ, "Зеленые" и СвДП, входящие в светофорную коалицию, призывают к "поставке дополнительных систем оружия большой дальности" в общем контексте, тогда как оппозиция ХДС/ХСС прямо упоминает Taurus в своем предложении.

Украина еще в мае 2023 года обратилась к правительству Германии с официальным запросом на поставку крылатых ракет Taurus. С тех пор дискуссия не утихает.

"Результаты обсуждений в Бундестаге станут скорее формальностью, поскольку само решение зависит от правительства", — говорится в материале.

Напомним, в уничтожении врага бойцам Вооруженных Сил помогает, в частности, самоходная артиллерийская установка Gepard немецкого производства. Ее используют для уничтожения воздушных целей противника.

Ранее стало известно, что германская оппозиционная партия ХДС/ХСС собирается вынести на обсуждение в Бундестаг предложение о расширении военной помощи Украине. В нем прямо звучит призыв предоставить Украине немецкие крылатые ракеты TAURUS.