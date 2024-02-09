Обмін полоненими 8 лютого - Буданов розповів нові деталі

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: скриншот

Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов розповів, що організувати обмін полоненими між Україною та Росією за формулою "100 на 100", який відбувся у середу, 8 лютого, допомогли країни-партнери. Зокрема, Об'єднані Арабські Емірати.

Коментар Буданова під час самого повернення бійців додому опублікував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Як відбувався обмін полоненими 8 лютого

"Нам завжди допомагають кілька друзів. Сьогодні це представники ОАЕ. Сьогоднішній обмін безпосередньо здійснений за їх допомоги", - розповів Буданов.

Загалом, як він зазначив, на Батьківщину вдалося повернути вже 3135 людей.

Буданов відверто сказав, що цей обмін дещо затягнувся по часу. Проте, він підкреслив, що важливий саме результат — українці вдома.

За словами глави ГУР, обміни військовополоненими відбуваються навіть попри заяви російської сторони про їх замороження.

На запитання журналістів, як це вдається, Буданов сказав, що відповіді не буде, доки всі полонені українці не повернуться додому.

"Ще багато роботи, багато хлопців у полоні, будемо працювати далі", — резюмував глава ГУР.

Нагадаємо, що 8 лютого між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 100 бійців, більшість з них — це захисники Маріуполя.

На обмін відреагував Президент України Володимир Зеленський: за його словами, станом на сьогодні з російського полону звільнено 3135 українців і українок. Також глава держави подякував всім, хто працював над його проведенням.