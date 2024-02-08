Британия готовится к большой войне — СМИ получили секретные данные

Британские военные. Иллюстративное фото: Ньютон

Журналисты получили доступ к сверхсекретной военной шпионской базе Великобритании, где отмечается, что страна готовится к войне. Представители Минобороны Британии предупредили, что сейчас военный конфликт более вероятен, чем когда-либо в новейшей истории.

Соответствующий материал опубликовало издание Sky News в четверг, 8 февраля.

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Секретные данные шпионской базы Британии, полученные журналистами, свидетельствуют о том, что страна готовится к большой войне уже в ближайшие время. Такая подготовка обусловлена войной России в Украине, ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальной возможностью Китая вторгнуться на Тайвань.

"Великобритания живет в действительно опасные времена с вероятностью широкомасштабного конфликта более вероятной, чем когда-либо в новейшей истории", — предупредили представители Минобороны Британии.

Кроме того, там опасаются изготовления смертоносного оружия, в частности, гиперзвуковых ракет в КНР.

"Они (ракеты. — Ред.) могут лететь в пять раз быстрее скорости звука, что делает их почти неистребимыми после запуска", — заявили чиновники.

Журналисты также рассказали, что эксперты работают круглосуточно и без выходных в огромной комнате без окон с высоким потолком, наблюдая за данными спутников и дронов по всему миру.

"В целом мы видим мир, который сложный и все более взаимосвязанный и имеет больше угроз нестабильности и конкуренции. Поэтому, в такие времена нужно быть готовыми к войне", — заявил еще один представитель оборонного ведомства.

Напомним, недавно премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что страна готова к обороне в случае нападения России. Для этого обеспечено необходимое финансирование Министерства обороны.

Также мы писали, что главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен призвал членов НАТО быть готовыми к войне с Россией. Он рекомендует увеличить свой военный потенциал.