Британія готується до великої війни — ЗМІ отримали секретні дані

Британські військові. Ілюстративне фото: Ньютон

Журналісти отримали доступ до надсекретної військової шпигунської бази Великої Британії, де зазначається, що країна готується до великої війни. Представники Міноборони Британії попередили, що зараз військовий конфлікт більш імовірний, ніж будь-коли в новітній історії.

Відповідний матеріал опублікувало видання Sky News у четвер, 8 лютого.

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Секретні дані шпигунської бази Британії, які отримали журналісти, свідчать про те, що країна готується до великої війни вже найближчим часом. Така підготовка зумовлена війною Росії в Україні, ситуацією на Близькому Сході та потенційною можливістю Китаю вторгнутися на Тайвань.

"Великобританія живе у справді небезпечні часи з ймовірністю широкомасштабного конфлікту більш ймовірною, ніж будь-коли в новітній історії", — попередили представники Міноборони Британії.

Крім того, там остерігаються виготовлення смертоносної зброї, зокрема гіперзвукових ракет в КНР.

"Вони (ракети. — Ред.) можуть летіти в п’ять разів швидше за швидкість звуку, що робить їх майже незнищенними після запуску", — заявили чиновники.

Журналісти розповіли, що експерти працюють цілодобово та без вихідних у величезній кімнаті без вікон із високою стелею, спостерігаючи за даними супутників та дронів по всьому світу.

"Загалом ми бачимо світ, який є складним і все більш взаємопов’язаним і має більше загроз нестабільності та конкуренції. Тому, в такі часи потрібно бути готовими до війни", — заявив ще один представник оборонного відомства.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що країна готова до оборони у разі нападу Росії. Для цього забезпечено необхідне фінансування Міністерства оборони.

Також ми писали, що головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО бути готовими до війни з Росією. Він радить збільшити свій військовий потенціал.