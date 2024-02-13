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Боррель заявил о вероятном новом наступлении России на Украину – когда это может произойти

13 февраля 2024 19:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Боррель заявил о вероятном новом наступлении России на Украину – когда это может произойти
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Россия планирует осуществить еще одно большое наступление в Украине. Это может произойти уже в этом году через несколько месяцев после выборов президента РФ.

Об этом Боррель заявил в своем блоге во вторник, 13 февраля.

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"Еще одно большое российское наступление может начаться через несколько месяцев после российских "выборов" в марте. Однако я убедился, что украинский народ остается полон решимости продолжать борьбу, и я видел его изобретательность и устойчивость в работе", — написал он.

Боррель отметил, что украинские солдаты знают, за что они воюют, в отличие от россиян, поэтому у них есть мотивация. Однако без поддержки стран-партнеров им будет трудно давать отпор оккупантам, поэтому глава дипломатии ЕС призвал срочно увеличить помощь Украине.

"То, что ЕС и его государства-члены сделают в ближайшие месяцы, чтобы предоставить Украине инструменты для противостояния российскому наступлению, будет иметь решающее значение как для Украины, так и безопасности Европейского Союза", — отметил он.

Напомним, 11 февраля в России завершилась регистрация кандидатов на мартовские президентские выборы. В список вошел действующий глава Кремля Путин и еще трое политиков.

Также мы писали, что РФ хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях. Таким образом, враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".

россияне
оккупанты
Жозеп Боррель
война в Украине
фронт

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