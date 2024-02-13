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Боррель заявив про ймовірний новий наступ Росії на Україну — коли це може статися

13 лютого 2024 19:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Боррель заявив про ймовірний новий наступ Росії на Україну — коли це може статися
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Очільник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія планує здійснити ще один великий наступ в Україні. Це може статися вже цього року, через кілька місяців після виборів президента РФ.

Про це Боррель заявив у своєму блозі у вівторок, 13 лютого.

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"Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських "виборів" у березні. Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість у роботі", — написав він.

Боррель наголосив, що українські солдати знають, за що вони воюють, на відміну від росіян, тому в них є мотивація. Однак без підтримки країн-партнерів їм важко буде давати відсіч окупантам, тому голова дипломатії ЄС закликав терміново збільшити допомогу Україні.

"Те, що ЄС та його держави-члени зроблять у найближчі місяці, щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського Союзу", — зазначив він.

Нагадаємо, 11 лютого у Росії завершилася реєстрація кандидатів на березневі президентські вибори. До списку увійшов чинний глава Кремля Путін та ще троє політиків.

Також ми писали, що РФ хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином, ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".

росіяни
окупанти
Жозеп Боррель
війна в Україні
фронт

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