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Боевики "ДНР" заключили в тюрьму украинских пленных на почти 30 лет, — росСМИ

7 февраля 2024 23:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Боевики "ДНР" заключили в тюрьму украинских пленных на почти 30 лет, — росСМИ
Пленные военнослужащие морской пехоты и танковых войск ВСУ. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Боевики так называемой "ДНР" приговорили к 30 годам заключения пленных украинских бойцов морской пехоты и танковых войск. Их обвиняют в вымышленном "жестоком обращении с гражданским населением" и "покушением на убийство".

Об этом сообщают росСМИ.

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Как отмечается, якобы, в первые дни полномасштабного вторжения, с 24 февраля по 10 марта 2022 года, украинские военные "умышленно обстреливали частные домовладения", в результате которых "пострадали местные жители".

"В результате погиб 17-летний мирный житель, причинена контузия головного мозга женщине, повреждены и уничтожены 42 домовладения и два гражданских транспортных средства", — цинично заявили в российском следкоме.

Также там добавили, что осужденные — военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-я танковой бригады ВСУ. Украинская сторона пока что инцидент не комментировала.

Напомним, ранее террористы "ДНР" назначили пожизненное заключение пулеметчику "Азова" Сергею Михайленко, выдумав, что украинский военный расстрелял авто с детьми в Мариуполе.

Также Московский горсуд России приговорил экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина к четырехлетнему сроку заключения в колонии общего режима.

ДНР
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Украина
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