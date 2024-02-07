Бойовики "ДНР" ув'язнили українських полонених на майже 30 років, — росЗМІ

Полонені військовослужбовці морської піхоти та танкових військ ЗСУ. Фото: росЗМІ

Бойовики так званої "ДНР" засудили до майже 30 років ув'язнення полонених українських бійців морської піхоти та танкових військ. Їх звинувачують у вигаданому "жорстокому поводженні з цивільним населенням" та "замахом на вбивство".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як зазначається, буцімто, в перші дні повномасштабного вторгнення, з 24 лютого по 10 березня 2022 року, українські військові "умисно обстрілювали приватні домоволодіння", в результаті яких "постраждали місцеві мешканці".

"В результаті загинув 17-річний мирний житель, заподіяно контузію головного мозку жінці, пошкоджено та знищено 42 домоволодіння та два цивільні транспортні засоби", — цинічно заявили в російському слідкомі.

Також там додали, що засуджено було військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади ЗСУ. Українська сторона поки що інцидент не коментувала.

Нагадаємо, раніше терористи "ДНР" призначили довічне ув'язнення кулеметнику "Азова" Сергію Михайленку, вигадавши, буцімто український військовий розстріляв авто з дітьми у Маріуполі.

Також Московський міськсуд Росії засудив ексватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна на чотирирічний термін ув'язнення у колонії загального режиму.