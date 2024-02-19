Битва дронов над Новой Каховкой — мэр города рассказал о военной ситуации в громаде

Украинские военные запускают беспилотник. Фото: google.com

Количество обстрелов, которые ведут оккупанты из окрестностей Новой Каховки, за последнее время значительно возросло. Местные жители также отмечают постоянные пролеты беспилотников в небе — говорят, как украинских, так и российских.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

Оккупанты усиливают обстрелы из Новокаховской громады

В последние 3-4 дня в Новокаховской громаде наблюдается значительное увеличение обстрелов оккупантов.

Огонь по позициям Вооруженных сил Украины ведут как из окраин самого города, так и из сел Новокаховской громады — из Обрывок, Масловки, Тополевки, Райского, Новых Лагерей, Песчаного.

"Обстрелы ведутся как по правому берегу — это и на Оградокаменку, и на Тягинку идет, и, возможно, по полетам, по траектории люди говорят, что, возможно, и на Херсон летит, потому что массовые обстрелы. Ну, и уж не говоря о Крынках и том районе, где на сегодняшний день отвоеван нашими войсками плацдарм", — рассказал Владимир Коваленко.

Также на территорию громады подвезли много боекомплектов, поэтому обстрелы идут и днем, и ночью.

Однако ВСУ активно отвечают оккупантам — над городом постоянно летает большое количество украинских дронов. Но и вражеских дронов, к сожалению, много.

"Как сказали жители, такого черного цвета запускают их туда, в сторону Крынок. И воздушное пространство над городом постоянно контролируется системами дронов разного характера", — сообщил мэр города.

Напомним, в Новой Каховке идет следующий этап интеграции людей в Россию — теперь от местных требуют открыть счет в российском банке.