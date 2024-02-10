Бойцы полка "Азов" показали, как FPV-дрон попадает в блиндаж оккупантов

Попадание дрона в блиндаж россиян. Фото: скриншот с видео

Защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле. Для этого вместо дефицитных боеприпасов часто используют FPV-дроны.

Видео попадания такого дрона в блиндаж россиян обнародовал АЗОВ в Telegram-канале.

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Дрон попал в блиндаж оккупантов

Так, FPV-дрон полка "Азов" прицельно попал в блиндаж врага и там взорвался.

На видео с другого дрона видно, как оккупанты бегут с места попадания, при этом бросив своих собратьев умирать.

Напомним, что воины 66 Отдельной механизированной бригады попали в российский танк с помощью противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и показали видео попадания.

Также мы писали, что 1 февраля воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили два вражеских "Града" на южном направлении фронта. Речь идет о двух реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град".

Кроме того, за первый месяц 2024 года бойцы Нацгвардии добились больших успехов на фронте. Им удалось уничтожить и вывести из строя 112 танков российских кафиров. Общая цена вражеской техники — более 300 млн долларов.