Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Бойцы полка "Азов" показали, как FPV-дрон попадает в блиндаж оккупантов arrow

Бойцы полка "Азов" показали, как FPV-дрон попадает в блиндаж оккупантов

10 февраля 2024 08:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Бойцы полка "Азов" показали, как FPV-дрон попадает в блиндаж оккупантов
Попадание дрона в блиндаж россиян. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле. Для этого вместо дефицитных боеприпасов часто используют FPV-дроны.

Видео попадания такого дрона в блиндаж россиян обнародовал АЗОВ в Telegram-канале.

Читайте также:

Внимание! Видео 18+ содержит чувствительные кадры!

Дрон попал в блиндаж оккупантов

Так, FPV-дрон полка "Азов" прицельно попал в блиндаж врага и там взорвался.

На видео с другого дрона видно, как оккупанты бегут с места попадания, при этом бросив своих собратьев умирать.

Напомним, что воины 66 Отдельной механизированной бригады попали в российский танк с помощью противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и показали видео попадания.

Также мы писали, что 1 февраля воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили два вражеских "Града" на южном направлении фронта. Речь идет о двух реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град".

Кроме того, за первый месяц 2024 года бойцы Нацгвардии добились больших успехов на фронте. Им удалось уничтожить и вывести из строя 112 танков российских кафиров. Общая цена вражеской техники — более 300 млн долларов.

военные
оккупанты
полк "Азов"
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме