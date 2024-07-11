Эффектные кадры ударов дронов 47 ОМБр по оккупантам

Дрон заходит на атаку по российским солдатам. Фото: скриншот

Бойцы батальона беспилотных систем Strike Drone Company, входящего в состав 47 отдельной механизированной бригады, показали кадры работы собственных дронов по врагу. Работа была проведена в Донецкой области.

Кадры ювелирной работы показали в официальных соцсетях подразделения в четверг, 11 июля.

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По словам бойцов, все эффектные кадры были исполнены во время операций на Покровском направлении.

"Больше всего боевых столкновений приходится именно на Покровское направление. Ситуация очень сложная. Однако сейчас очень важно выстоять на фоне постоянных атак российских захватчиков", — подписали видео бойцы.

Использование дронов на войне — последние новости

Напомним, ранее в Силах спецопераций ВСУ показали эффектные кадры ударов дронов-бомберов по пятнадцати российским лодкам разных классов на Херсонском направлении.

В то же время бойцы 3 ОШБр в Харьковской области уничтожили дронами две российские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

А спецназовцы СБУ недавно заявили, сколько российской пехоты и техники они уничтожили за две недели.