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Бійці 47 ОМБр показали майстерну роботу дронів на Донеччині — ефектні кадри

11 липня 2024 11:44
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Ефектні кадри ударів дронів 47 ОМБр по окупантах
Дрон заходить на атаку по російських солдатах. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Бійці батальйону безпілотних систем Strike Drone Company, який входить до складу 47 окремої механізованої бригади, показали кадри роботи власних дронів по ворогу. Роботу було проведено у Донецькій області.

Кадри ювелірної роботи показали в офіційних соцмережах підрозділу у четвер, 11 липня. 

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За словами бійців, всі ефектні кадри було виконано під час операцій на Покровському напрямку. 

"Найбільше бойових зіткнень припадає саме на Покровський напрямок. Ситуація надзвичайно складна. Проте зараз дуже важливо вистояти на тлі постійних атак російських загарбників", — підписали відео бійці.

Використання дронів на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше в Силах спецоперацій ЗСУ показали ефектні кадри ударів дронів-бомберів по п'ятнадцятьох російських човнах різних класів на Херсонському напрямку.

Водночас бійці 3 ОШБр на Харківщині знищили дронами дві російські самохідні артилерійські установки "Гвоздика".

А спецпризначенці СБУ нещодавно заявили, скільки російської піхоти й техніки вони знищили за два тижні.

російські війська ЗСУ Україна Донецька область дрони війна в Україні

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