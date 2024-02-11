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Беспилотники на севере — какой курс полета

11 февраля 2024 02:31
обновлено: 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Беспилотники на севере сейчас 11 февраля — какой курс полета
Беспилотник летит над областями. Фото: Александр Гусев/Pacific Presspicture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 11 февраля, длится более четырех часов. Вражеские беспилотники добрались до северных областей. Обнаружили дроны врага в Житомирской, Винницкой и Черкасской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Продолжается воздушная тревога сейчас 11 февраля

По данным военных, вражеские беспилотники направляются на север из Винницкой, Житомирской областей. Дроны из Черкасской — в сторону Киевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В нескольких областях прозвучал отбой воздушной тревоги. Речь идет об Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и других.

Карта воздушной тревоги в Украине 11 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:45. В Киевской области беспилотники летят в сторону Белой Церкви.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:55. Воздушные силы предупреждают о "шахедах" в направлении Киева из Житомирской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Сейчас опасность осталась в трех областях — Киевской, Житомирской и Винницкой.

Карта воздушной тревоги в Украине 11 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:11. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о восьми беспилотниках в направлении Киева с запада.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Напомним, что воздушная тревога с юга досталась и Киевской области в воскресенье, 11 февраля, куда вражеские "шахеды" перебрались из Черкасской. Опасность актуальна для всех "красных" областей.

Также мы сообщали, что враг обстреливал южные области, в частности, Николаевскую ночью 11 февраля. Глава местной ОВА Виталий Ким рассказал о последствиях.

беспилотники
Киевская область
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
опасность
война в Украине
війна
атака

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