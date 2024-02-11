Безпілотники на півночі зараз 11 лютого — який курс польоту

Безпілотники на півночі — який курс польоту
Повітряна тривога в Україні в неділю, 11 лютого, триває понад чотири години. Ворожі безпілотники дісталися північних областей. Так, виявили дрони ворога в Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Продовжується повітряна тривога зараз 11 лютого
За даними військових, ворожі безпілотники прямують на північ з Вінницької, Житомирської областей. Дрони з Черкаської в бік Київської області.
Натомість у кількох областях пролунав відбій повітряної тривоги. Йдеться про Одеську, Дніпропетровську, Кіровоградську та інші.
Оновлено 02:45. У Київській області безпілотники летять в бік Білої Церкви.
Оновлено 02:55. Повітряні сили попереджають про "шахеди" в напрямку Києва з Житомирської області.
Наразі небезпека лишилась у трьох областях — Київській, Житомирській та Вінницькій.
Оновлено 03:11. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про вісім безпілотників у напрямку Києва з заходу.
Нагадаємо, що повітряна тривога з півдня дісталася й Київської області в неділю, 11 лютого, куди ворожі "шахеди" перебралися з Черкаської. Небезпека актуальна для всіх "червоних" областей.
Також ми повідомляли, що ворог обстрілював південні області, зокрема Миколаївську вночі 11 лютого. Очільник місцевої ОВА Віталій Кім розповів про наслідки.
Читайте Новини.LIVE!