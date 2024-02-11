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Безпілотники на півночі — який курс польоту

11 лютого 2024 02:31
оновлено: 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Безпілотники на півночі зараз 11 лютого — який курс польоту
Безпілотник летить над областями. Фото: Олександр Гусєв/Pacific Presspicture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в неділю, 11 лютого, триває понад чотири години. Ворожі безпілотники дісталися північних областей. Так, виявили дрони ворога в Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними військових, ворожі безпілотники прямують на північ з Вінницької, Житомирської областей. Дрони з Черкаської в бік Київської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Натомість у кількох областях пролунав відбій повітряної тривоги. Йдеться про Одеську, Дніпропетровську, Кіровоградську та інші. 

Мапа повітряної тривоги в Україні 11 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:45. У Київській області безпілотники летять в бік Білої Церкви.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:55. Повітряні сили попереджають про "шахеди" в напрямку Києва з Житомирської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі небезпека лишилась у трьох областях — Київській, Житомирській та Вінницькій. 

Мапа повітряної тривоги в Україні 11 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:11. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про вісім безпілотників у напрямку Києва з заходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Нагадаємо, що повітряна тривога з півдня дісталася й Київської області в неділю, 11 лютого, куди ворожі "шахеди" перебралися з Черкаської. Небезпека актуальна для всіх "червоних" областей. 

Також ми повідомляли, що ворог обстрілював південні області, зокрема Миколаївську вночі 11 лютого. Очільник місцевої ОВА Віталій Кім розповів про наслідки.

безпілотники
Київська область
обстріли
окупанти
повітряна тривога
небезпека
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