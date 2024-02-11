Безпілотники на півночі зараз 11 лютого — який курс польоту

Безпілотник летить над областями. Фото: Олександр Гусєв/Pacific Presspicture alliance

Повітряна тривога в Україні в неділю, 11 лютого, триває понад чотири години. Ворожі безпілотники дісталися північних областей. Так, виявили дрони ворога в Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Продовжується повітряна тривога зараз 11 лютого

За даними військових, ворожі безпілотники прямують на північ з Вінницької, Житомирської областей. Дрони з Черкаської в бік Київської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Натомість у кількох областях пролунав відбій повітряної тривоги. Йдеться про Одеську, Дніпропетровську, Кіровоградську та інші.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:45. У Київській області безпілотники летять в бік Білої Церкви.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:55. Повітряні сили попереджають про "шахеди" в напрямку Києва з Житомирської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі небезпека лишилась у трьох областях — Київській, Житомирській та Вінницькій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:11. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про вісім безпілотників у напрямку Києва з заходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Нагадаємо, що повітряна тривога з півдня дісталася й Київської області в неділю, 11 лютого, куди ворожі "шахеди" перебралися з Черкаської. Небезпека актуальна для всіх "червоних" областей.

Також ми повідомляли, що ворог обстрілював південні області, зокрема Миколаївську вночі 11 лютого. Очільник місцевої ОВА Віталій Кім розповів про наслідки.