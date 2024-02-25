Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Бербок во время поездки в Николаев была вынуждена бежать от российского дрона arrow

Бербок во время поездки в Николаев была вынуждена бежать от российского дрона

25 февраля 2024 19:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Бербок во время поездки в Николаев была вынуждена бежать от российского дрона
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: BILD
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье, 25 февраля, приехала в Николаев. Во время визита за ней следил российский дрон, поэтому ей пришлось убегать.

Об этом сообщает BILD.

Бербок убегала от российского дрона

В материале говорится, что Бербок должна была посетить водопроводную станцию на берегу Черного моря вблизи Николаева, которую россияне разрушили еще в начале полномасштабной войны.

Во время поездки в небе был замечен российский беспилотник — обычно после такого оккупанты наносят авиаудар по городу. Поэтому Бербок была вынуждена отменить свой визит и убегать в укрытие.

Пока неизвестно, какой именно беспилотник преследовал колонну с главой МИД Германии.

Как известно, для таких целей российские военные часто применяют БПЛА "Орлан-10".

Напомним, во время прессбрифинга в Одессе Бербок заявила, что Европейский фонд предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку в 50 млрд гривен.

Также она подчеркнула, что Германия поддерживает Украину на всех фронтах, в частности обещает помочь разрешить конфликт с Польшей.

Германия
Николаев
Анналена Бербок
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме