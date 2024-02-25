Бербок во время поездки в Николаев была вынуждена бежать от российского дрона

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: BILD

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье, 25 февраля, приехала в Николаев. Во время визита за ней следил российский дрон, поэтому ей пришлось убегать.

Об этом сообщает BILD.

Бербок убегала от российского дрона

В материале говорится, что Бербок должна была посетить водопроводную станцию на берегу Черного моря вблизи Николаева, которую россияне разрушили еще в начале полномасштабной войны.

Во время поездки в небе был замечен российский беспилотник — обычно после такого оккупанты наносят авиаудар по городу. Поэтому Бербок была вынуждена отменить свой визит и убегать в укрытие.

Пока неизвестно, какой именно беспилотник преследовал колонну с главой МИД Германии.

Как известно, для таких целей российские военные часто применяют БПЛА "Орлан-10".

Напомним, во время прессбрифинга в Одессе Бербок заявила, что Европейский фонд предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку в 50 млрд гривен.

Также она подчеркнула, что Германия поддерживает Украину на всех фронтах, в частности обещает помочь разрешить конфликт с Польшей.