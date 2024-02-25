Бербок во время поездки в Николаев была вынуждена бежать от российского дрона
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье, 25 февраля, приехала в Николаев. Во время визита за ней следил российский дрон, поэтому ей пришлось убегать.
Об этом сообщает BILD.
Бербок убегала от российского дрона
В материале говорится, что Бербок должна была посетить водопроводную станцию на берегу Черного моря вблизи Николаева, которую россияне разрушили еще в начале полномасштабной войны.
Во время поездки в небе был замечен российский беспилотник — обычно после такого оккупанты наносят авиаудар по городу. Поэтому Бербок была вынуждена отменить свой визит и убегать в укрытие.
Пока неизвестно, какой именно беспилотник преследовал колонну с главой МИД Германии.
Как известно, для таких целей российские военные часто применяют БПЛА "Орлан-10".
Напомним, во время прессбрифинга в Одессе Бербок заявила, что Европейский фонд предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку в 50 млрд гривен.
Также она подчеркнула, что Германия поддерживает Украину на всех фронтах, в частности обещает помочь разрешить конфликт с Польшей.
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