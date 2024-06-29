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Bayraktar потерял эффективность на фронте — эксперты назвали причины

29 июня 2024 11:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Турецкий дрон Bayraktar теряет эффективность на фронте в Украине — какие причины
БпЛА Bayraktar. Фото: Baykar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Турецкий беспилотник Bayraktar потерял эффективность на фронте в Украине. Сейчас дрон невозможно использовать столь же эффективно, как это было раньше.

Об этом рассказали военно-политические обозреватели Александр Коваленко и Алексей Гетьман для NV.

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Коваленко считает, что уменьшение эффективного применения этого беспилотника и, как следствие, потеря актуальности Bayraktar объясняется тем, что России удалось сформировать эшелонированную систему ПВО.

"В зоне боевых действий в Украине тотальное наличие российских систем ПВО. Поэтому и риски для Bayraktar огромны", — сказал он.

По его словам, из-за этого турецкий дрон невозможно использовать столь же эффективно, как раньше. 

"Этот БпЛА не может работать в той местности, где есть эшелонированная ПВО", — объяснил аналитик.

Коваленко отметил, что успешное использование БпЛА в начале полномасштабного вторжения объясняется тем, что тогда системы ПВО РФ были на марше. Таким образом, их проще было ловить ударными дронами. По словам аналитика, этот беспилотник предназначался или для использования в развивающихся странах или там, где нет эшелонированной ПВО противника.

Гетьман согласился со словами Коваленко. Он отметил, что Bayraktar стал легкой мишенью для российских средств ПВО тактического уровня. Уязвимость БпЛА эксперт объяснил большими габаритами и невысокой скоростью.

Аналитики отмечают, что вместо Bayraktar в качестве ударного БпЛА теперь используют FPV-дроны. Однако они подчеркивают, что Bayraktar TB2 еще рано списывать со счетов.

"Если его рассматривать как разведывательный БпЛА, то Bayraktar сохраняет свою актуальность", — говорит Коваленко.

Это потому, что в турецком дроне есть высококачественная оптико-электронная станция, которая позволяет использовать его с большого расстояния для проведения разведывательных операций, коррекции огня, ведения наблюдения за перемещением противника и патрулирования приграничных регионов в безопасном режиме.

Гетьман считает возможным использование БпЛА в качестве системы связи или ретранслятора сигнала, обеспечивающего связь с другими беспилотниками.

Напомним, защитники 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины установили Государственный Флаг в одном из населенных пунктов России. Сделать это воинам удалось с помощью беспилотника.

Также глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, если есть распоряжение об усилении дронами Покровского направления фронта, то очевидно, что есть план их применения. По его словам, у Украины есть достаточный запас этих технических средств.

Турция
ВСУ
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беспилотники
Украина
дроны

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