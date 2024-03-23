"Азов" применили первые образцы FPV-дронов, оснащенных тепловизионными камерами.

FPV-дроны. Фото: скриншот

Бойцы легендарной РУБпАК 12-й бригады "Азов" показали уникальные кадры одного из первых применений тепловизионных FPV-дронов на фронте. Теперь операторы уничтожают вражескую технику и личный состав в любое время суток.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram "Азов".

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FPV-дроны в работе

"Непрерывные штурмы врага днем вблизи Тернов на Кременском направлении стали невозможными, в том числе благодаря эффективной работе FPV-дронов. Россияне изменили тактику и начали проводить штурмовые действия ночью", — говорят воины.

По их словам, больше таких ударных дронов больше разрушенных планов врага.

Напомним, 12-я бригада спецназначения Нацгвардии "Азов" неустанно повторяет, что на фронте нужны специалисты разных отраслей . Среди них — мастера беспилотных летательных аппаратов.

Также мы писали, что в "Азове" показали, как разгромили позиции россиян и захватили плацдарм перед штурмовыми действиями.