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"Азов" застосували перші зразки FPV-дронів, оснащених тепловізійними камерами — відео

23 березня 2024 02:35
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
"Азов" застосували перші зразки FPV-дронів, оснащених тепловізійними камерами - відео
FPV-дрон. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Бійці легендарної РУБпАК 12-ої бригади "Азов" показали унікальні кадри одного з перших застосувань тепловізійних FPV-дронів на фронті. Тепер оператори знищують ворожу техніку та особовий склад у будь-який час доби.

Відповідне відео опубліковане в Telegram "Азов".

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FPV-дрони в роботі

"Безперервні штурми ворога вдень поблизу Тернів на Кремінському напрямку стали неможливими, у тому числі, завдяки ефективній роботі FPV-дронів. Росіяни змінили тактику і почали проводити штурмові дії вночі", — кажуть воїни.

За їх словами, більше таких ударних дронів — більше зруйнованих планів ворога. 

Нагадаємо, 12-та бригада спецпризначення Нацгвардії "Азов" невпинно повторює, що на фронті потрібні спеціалісти різних галузей. Серед них — майстри безпілотних літальних апаратів. 

Також ми писали, що в "Азові" показали, як розгромили позиції росіян та захопили плацдарм перед штурмовими діями.

відео
полк "Азов"
дрони
фронт

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