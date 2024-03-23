"Азов" застосували перші зразки FPV-дронів, оснащених тепловізійними камерами — відео

FPV-дрон. Фото: скриншот

Бійці легендарної РУБпАК 12-ої бригади "Азов" показали унікальні кадри одного з перших застосувань тепловізійних FPV-дронів на фронті. Тепер оператори знищують ворожу техніку та особовий склад у будь-який час доби.

Відповідне відео опубліковане в Telegram "Азов".

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"Безперервні штурми ворога вдень поблизу Тернів на Кремінському напрямку стали неможливими, у тому числі, завдяки ефективній роботі FPV-дронів. Росіяни змінили тактику і почали проводити штурмові дії вночі", — кажуть воїни.

За їх словами, більше таких ударних дронів — більше зруйнованих планів ворога.

Нагадаємо, 12-та бригада спецпризначення Нацгвардії "Азов" невпинно повторює, що на фронті потрібні спеціалісти різних галузей. Серед них — майстри безпілотних літальних апаратів.

Також ми писали, що в "Азові" показали, як розгромили позиції росіян та захопили плацдарм перед штурмовими діями.