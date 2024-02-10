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"Азов" нуждается в батальоны повара — работнику обещают до 125 тыс. грн

10 февраля 2024 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Азов" нуждается в батальоны повара — работнику обещают до 125 тыс. грн
Военный полка "Азов" на задании. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" приглашает на работу повара. Специалисту обещают заработную плату от 25 до 125 тыс. грн., а также денежную надбавку в размере 3300 грн./день за исполнение обязанностей в зоне боевых действий.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua.

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Вакансия повар в "Азове"

Среди обязанностей будущего работника в батальонах и других подразделениях приготовления блюд и кулинарных изделий для военных, проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья,
комплектование и раздача блюд массового спроса для большого количества военных личного состава,
соблюдение стандартов приготовления блюд, а также правил гигиены и норм охраны труда.

Вакансия повар в полку "Азов" на Work.ua
Вакансия повар в полку "Азов" на Work.ua

Также "Азов" обнародовал ряд требований к кандидату на должность повара, среди которых:

  • профессионально-техническое образование;
  • желаемый опыт работы от 1-го года;
  • наличие медицинской книги;
  • знание технологии приготовления блюд и правил гигиены;
  • ответственное отношение к результатам работы;
  • знание правил и сроков хранения сырья и полуфабрикатов;
  • чистоплотность.

В свою очередь азовцы предлагают официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ и возможность действующим военным перевестись из других подразделений.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что азовцы нуждаются в анестезиологе. Нужно оказывать неотложную медицинскую помощь на стабилизационном пункте бригады, сопровождать "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения и многое другое.

Также мы сообщали, что бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в танковую роту. Среди обязанностей работника — обслуживание и ремонт танка, транспортировка экипажа, умение ориентироваться и внимательность к локации.

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военные
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