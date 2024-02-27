Австралийский филантроп передал Украине более 3 млн долларов — на что пойдут средства
Горнодобывающий магнат и филантроп из Австралии Эндрю Форрест вместе с бывшей женой Николой через свой фонд Minderoo предоставил 3,3 млн долларов США на помощь в разминировании сельскохозяйственных районов Украины. Инициатива сосредоточена на северо-западе и юге Украины.
Об этом сообщает BNN во вторник, 27 февраля.
Филантроп поможет разминировать Украину
Инициатива призвана восстановить безопасность и производительность наиболее важных сельскохозяйственных зон страны.
Издание отмечает, что пожертвование фонда Minderoo — это не просто финансовый жест, это спасательный круг для украинских фермеров, на сегодняшний день по существу находящихся под перекрестным огнем.
Неразорвавшиеся наземные мины и снаряды представляют значительную угрозу для жизни и здоровья людей, делая огромные участки плодородной земли непригодными для использования.
Есть надежда, что усилия по разминированию, поддерживаемые Форрестами, устранят эти угрозы. Это позволит перемещенным вернуться в родные места, а сельскому хозяйству — снова процветать.
Этот вклад позволяет решить насущную проблему, поскольку сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике и продовольственной безопасности Украины.
Ранее мы сообщали, что Украина подала заявку на приобретение 45 вертолетов MRH-90 Taipan спустя три месяца после начала их утилизации. Австралийское правительство официально отклонило запрос Украины на получение парка вертолетов Taipan, которые выведены из эксплуатации.
Австралийский самолет E-7A Wedgetail будет размещен в Германии по просьбе США с целью обеспечения безопасности международной помощи, которая направляется Украине. Эта инициатива начнет свою работу в ближайшее время.
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