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Австралийский филантроп передал Украине более 3 млн долларов — на что пойдут средства

27 февраля 2024 13:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Австралийский филантроп передал Украине более 3 млн долларов — на что пойдут средства
Австралийский бизнесмен Эндрю Форрест и Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Горнодобывающий магнат и филантроп из Австралии Эндрю Форрест вместе с бывшей женой Николой через свой фонд Minderoo предоставил 3,3 млн долларов США на помощь в разминировании сельскохозяйственных районов Украины. Инициатива сосредоточена на северо-западе и юге Украины.

Об этом сообщает BNN во вторник, 27 февраля.

Филантроп поможет разминировать Украину

Инициатива призвана восстановить безопасность и производительность наиболее важных сельскохозяйственных зон страны.

Издание отмечает, что пожертвование фонда Minderoo — это не просто финансовый жест, это спасательный круг для украинских фермеров, на сегодняшний день по существу находящихся под перекрестным огнем.

Неразорвавшиеся наземные мины и снаряды представляют значительную угрозу для жизни и здоровья людей, делая огромные участки плодородной земли непригодными для использования.

Есть надежда, что усилия по разминированию, поддерживаемые Форрестами, устранят эти угрозы. Это позволит перемещенным вернуться в родные места, а сельскому хозяйству — снова процветать.

Этот вклад позволяет решить насущную проблему, поскольку сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике и продовольственной безопасности Украины.

Ранее мы сообщали, что Украина подала заявку на приобретение 45 вертолетов MRH-90 Taipan спустя три месяца после начала их утилизации. Австралийское правительство официально отклонило запрос Украины на получение парка вертолетов Taipan, которые выведены из эксплуатации.

Австралийский самолет E-7A Wedgetail будет размещен в Германии по просьбе США с целью обеспечения безопасности международной помощи, которая направляется Украине. Эта инициатива начнет свою работу в ближайшее время.

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Украина
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