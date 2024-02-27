Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Австралійський філантроп передав Україні понад 3 млн доларів — на що підуть кошти arrow

Австралійський філантроп передав Україні понад 3 млн доларів — на що підуть кошти

27 лютого 2024 13:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Австралійський філантроп передав Україні понад 3 млн доларів — на що підуть кошти
Австралійський бізнесмен Ендрю Форрест і Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Гірничодобувний магнат і філантроп з Австралії Ендрю Форрест разом із колишньою дружиною Ніколою через свій фонд Minderoo надали 3,3 млн доларів США на допомогу в розмінуванні сільськогосподарських районів України. Ініціатива зосереджена на північному заході та півдні України.

Про це повідомляє BNN у вівторок, 27 лютого.

Філантроп допоможе розмінувати Україну 

Ініціатива покликана відновити безпеку та продуктивність у найбільш важливих сільськогосподарських зонах країни.

Видання зазначає, що пожертвування фонду Minderoo — це не просто фінансовий жест, це рятівний круг для українських фермерів, які на сьогоднішній день по суті перебувають під перехресним вогнем.

Наземні міни та снаряди, які не вибухнули становлять значну загрозу для життя і здоров'я людей, роблячи величезні ділянки родючої землі непридатними для використання.

Є надія, що зусилля з розмінування, підтримувані Форрестами, усунуть ці загрози. Це дасть змогу переміщеним особам повернутися в рідні місця, а сільському господарству — знову процвітати.

Цей внесок дає змогу вирішити нагальну проблему, оскільки сільське господарство відіграє ключову роль в економіці та продовольчій безпеці України.

Раніше ми повідомляли, що Україна подала заявку на придбання 45 гелікоптерів MRH-90 Taipan через три місяці після початку їхньої утилізації. Австралійський уряд офіційно відхилив запит України на одержання парку гелікопьерів Taipan, які наразі виведені з експлуатації.

Австралійський літак E-7A Wedgetail буде розміщений у Німеччині, на прохання США, з метою забезпечення безпеки міжнародної допомоги, яка спрямовується Україні. Ця ініціатива розпочне свою роботу найближчим часом.

війна
фінансова допомога
Австралія
гроші
Україна
міни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі