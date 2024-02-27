Австралійський філантроп передав Україні понад 3 млн доларів — на що підуть кошти

Австралійський бізнесмен Ендрю Форрест і Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс президента

Гірничодобувний магнат і філантроп з Австралії Ендрю Форрест разом із колишньою дружиною Ніколою через свій фонд Minderoo надали 3,3 млн доларів США на допомогу в розмінуванні сільськогосподарських районів України. Ініціатива зосереджена на північному заході та півдні України.

Про це повідомляє BNN у вівторок, 27 лютого.

Філантроп допоможе розмінувати Україну

Ініціатива покликана відновити безпеку та продуктивність у найбільш важливих сільськогосподарських зонах країни.

Видання зазначає, що пожертвування фонду Minderoo — це не просто фінансовий жест, це рятівний круг для українських фермерів, які на сьогоднішній день по суті перебувають під перехресним вогнем.

Наземні міни та снаряди, які не вибухнули становлять значну загрозу для життя і здоров'я людей, роблячи величезні ділянки родючої землі непридатними для використання.

Є надія, що зусилля з розмінування, підтримувані Форрестами, усунуть ці загрози. Це дасть змогу переміщеним особам повернутися в рідні місця, а сільському господарству — знову процвітати.

Цей внесок дає змогу вирішити нагальну проблему, оскільки сільське господарство відіграє ключову роль в економіці та продовольчій безпеці України.

Раніше ми повідомляли, що Україна подала заявку на придбання 45 гелікоптерів MRH-90 Taipan через три місяці після початку їхньої утилізації. Австралійський уряд офіційно відхилив запит України на одержання парку гелікопьерів Taipan, які наразі виведені з експлуатації.

Австралійський літак E-7A Wedgetail буде розміщений у Німеччині, на прохання США, з метою забезпечення безпеки міжнародної допомоги, яка спрямовується Україні. Ця ініціатива розпочне свою роботу найближчим часом.