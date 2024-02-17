Авдеевка, которая происходит прямо сейчас, выходят ли ВСУ из города

Что осталось от Авдеевки. Фото: Instagram Либеровых

Российские оккупационные войска, собрав большое количество войск, решили захватить фактически уничтоженную ими Авдеевку, несмотря ни на что. Насколько серьезными будут потери украинской армии, которые будут происходить на фронте после почти неизбежной потери этого города – в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Тактика оккупантов

Ситуация в районе Авдеевки накаляется уже не с каждым днем, а с каждым часом. Обостряется прежде всего из-за желания россиян любой ценой захватить этот город, точнее, то, что от него осталось.

Это, в принципе, уже хорошо известная украинцам тактика оккупантов. Они сначала ровняют населенный пункт с землей, а потом, когда там уже невозможно обороняться, потому что не за что зацепиться в буквальном смысле, увлекают этот бывший город или село, щеголяя своей "победой" и "освобождением" очередных руин – не стесняясь при этом кичиться этими развалинами.

Так что вполне логично, что в Авдеевке ситуация развивается подобным образом. С одним серьезным отличием. Линия фронта на этом участке отодвинулась на обоих флангах настолько, что сам город уже полуокружен. И есть вполне реальная возможность оцепления группировки украинских войск на территории Авдеевки.

Почему ВСУ вышли из "Зенита"

Именно поэтому, из-за нежелания жертвовать солдатами – было принято решение вывести подразделения ВСУ с позиций укрепленного района "Зенит". О чем сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

Этот шаг был совершенно понятен и логичен – учитывая, что флангами россияне продвинулись дальше, держаться за "Зенит" уже не было никакого практического смысла. Так что информация, обнародованная Тарнавским на 15:00 – информация о том, что украинских войск в окружении в районе Авдеевки нет, – не могла не радовать.

Впрочем, под вечер бригадный генерал сообщил, что во время ухода на новые позиции несколько украинских военных попали в плен. Это еще не означает, что позиции ВСУ в Авдеевке окружены – сам процесс перемещения войск в тех динамичных условиях, которые сейчас находятся в этом городе, связан с подобными рисками.

Россияне продвигаются по Авдеевке

Но при этом следует понимать, что вероятность оцепления украинских войск в Авдеевке остается. И будет оставаться до тех пор, пока все подразделения ВСУ не будут выведены из этого "аппендикса", который уже более чем очевидно выделяется на фоне всей другой линии фронта.

К тому же, россияне продолжают захватывать те или иные части города. К вечеру 16 февраля из неофициальных источников стало известно, что подразделения оккупантов захватили такие объекты, как городской парк и поликлинику железнодорожников.

Эти объекты расположены возле железной дороги – по другую, западную сторону от которой, расположен тот же 9-й квартал, который является по сути последней территорией, которую ВСУ будут способны удерживать до момента выхода всех своих собратьев с территории Авдеевки.

Поражение Украины и победа Кремля?

Подытоживая последние события, которые имели место после обеда 16 февраля – то количество российских войск, штурмующих позиции ВСУ уже в самом городе, то изменение линии столкновения и то количество российских потерь, о которых сообщает командование ВСУ, – можно сделать несколько более-менее очевидных выводов.

Во-первых, Авдеевку ВСУ придется оставить. И это будет совершенно верным шагом. Она выполнила свою задачу даже не на 100%, а гораздо больше. Россияне, выполняя очередной политический приказ, потратят столько ресурсов, сколько нужно будет для того, чтобы взять этот город к выборам Путина.

А в том, что Авдеевка, как раньше Бахмут, Марьинка и другие города – сугубо политические цели, сомневаться не приходится. Объяснение очень простое – в ситуации с Марьинкой Украину пугали тем, что, взяв этот город, россияне смогут стремительно пройти на запад, вплоть до Курахово. Этого, как известно, не произошло.

Не произошло потому, что ресурсов на долгосрочные действия подобного характера у россиян просто нет. Они могут собрать определенную группировку для штурма одного города, но вести полноценную наступательную войну не в силе. По крайней мере, на Донбассе, где украинская армия держала оборону с 2014 года, готовясь, кто бы что ни говорил, к предстоящей войне.

Так что, если выход подразделений ВСУ завершится без окружения и больших потерь – назвать потерю Авдеевки поражением Украины будет некорректно. Как и победой России. Оккупационный контингент просто уничтожит еще один чужой город, просто уничтожит еще несколько тысяч (или, учитывая уровень известных потерь, несколько десятков тысяч) своих солдат – и на этом все "успехи" Кремля на этом направлении завершатся.